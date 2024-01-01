Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 71
*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 19
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 15
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 15
*Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу 14
*Новое видео LINKIN PARK 14
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 71
*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 19
[= ||| все новости группы



*

Mr. Big

*



29 окт 2024 : 		 Басист MR. BIG: «Мы хотели перебежать финишную черту, а не переползти её»

6 окт 2024 : 		 Вокалист MR. BIG хочет сдать назад

29 авг 2024 : 		 Вокалист MR. BIG считает, что группа рано закончила

26 авг 2024 : 		 MR. BIG сыграли последний концерт

28 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза MR. BIG

27 июл 2024 : 		 Вокалист MR. BIG: «А зачем нам прекращать?»

25 июл 2024 : 		 BILLY SHEEHAN: «На новом MR. BIG я просто играю на басу»

21 июл 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG

17 июл 2024 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет осенью

15 июл 2024 : 		 Новое видео MR. BIG

20 июн 2024 : 		 Новое видео MR. BIG

28 май 2024 : 		 ERIC MARTIN об уходе MR. BIG на покой

23 май 2024 : 		 Новая песня MR. BIG

16 май 2024 : 		 «Этот прощальный тур точно прощальный» — версия от вокалиста MR. BIG

15 май 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG

8 май 2024 : 		 Новый альбом MR. BIG выйдет летом

2 май 2024 : 		 Вокалист MR. BIG: «Над обложкой думали уйму времени»

9 апр 2024 : 		 BILLY SHEEHAN о появлении MICHELE LUPPI в составе MR. BIG

8 апр 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

2 апр 2024 : 		 BILLY SHEEHAN не против стриминга

27 мар 2024 : 		 MR. BIG выступили с Michele Luppi

22 мар 2024 : 		 MICHELE LUPPI поможет MR. BIG

19 мар 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

24 янв 2024 : 		 Видео полного выступления MR. BIG

22 янв 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG

15 янв 2024 : 		 MR. BIG открыли американский тур
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист MR. BIG: «Мы хотели перебежать финишную черту, а не переползти её»



zoom
Billy Sheehan'a в недавнем интервью We Go To 11 спросили, означает ли прощальный тур группы её кончину, на что он ответил:

«Конец есть конец. Всё кончено. Если возникнут какие-то смягчающие обстоятельства, мы, возможно, дадим ещё пару концертов, но гастроли и запись... Мы хотели поставить точку в конце предложения. И, как я уже много раз говорил, мы хотели перебежать финишную черту, а не переползти её. И для нас полноценная группа — это гастроли, живые выступления, работа, записи, а после записи — ещё одно турне, и мы занимаемся этим уже 34 года, и это был потрясающий путь. У нас есть друзья по всей планете Земля. Это потрясно. И это, наверное, наш самый большой актив — лично для меня — удивительные люди, с которыми мы соприкоснулись по всему миру. Но мы решили: "Давайте сделаем всё правильно", а не будем устраивать прощание, которое длится целую вечность.

Наше последнее шоу состоялось в Румынии. Необычно. Именно туда упал шарик рулетки, когда мы вращали колесо. И мы отлично провели время. А наши последние выступления прошли в Европе — мы дали кучу концертов в Германии. Потрясающе. У нас много друзей в Германии. У нас были и успешные хиты в Германии. И по всей Европе, и в Англии. Мы играли в Ирландии — Белфасте и Дублине. А я ирландец, так что это было очень приятно. Мы играли в Ливерпуле, на святой земле. Это было просто потрясающе. Мне пришлось вставить одну маленькую мелодию BEATLES в своё соло в конце. Было круто. Так что это был хороший способ уйти. Я рад, что мы сделали это. Мы сделали это так классно, как только могли. Мы провели последний тур, и я очень доволен этим».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 113

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом