Басист MR. BIG: «Мы хотели перебежать финишную черту, а не переползти её»



Billy Sheehan'a в недавнем интервью We Go To 11 спросили, означает ли прощальный тур группы её кончину, на что он ответил:



«Конец есть конец. Всё кончено. Если возникнут какие-то смягчающие обстоятельства, мы, возможно, дадим ещё пару концертов, но гастроли и запись... Мы хотели поставить точку в конце предложения. И, как я уже много раз говорил, мы хотели перебежать финишную черту, а не переползти её. И для нас полноценная группа — это гастроли, живые выступления, работа, записи, а после записи — ещё одно турне, и мы занимаемся этим уже 34 года, и это был потрясающий путь. У нас есть друзья по всей планете Земля. Это потрясно. И это, наверное, наш самый большой актив — лично для меня — удивительные люди, с которыми мы соприкоснулись по всему миру. Но мы решили: "Давайте сделаем всё правильно", а не будем устраивать прощание, которое длится целую вечность.



Наше последнее шоу состоялось в Румынии. Необычно. Именно туда упал шарик рулетки, когда мы вращали колесо. И мы отлично провели время. А наши последние выступления прошли в Европе — мы дали кучу концертов в Германии. Потрясающе. У нас много друзей в Германии. У нас были и успешные хиты в Германии. И по всей Европе, и в Англии. Мы играли в Ирландии — Белфасте и Дублине. А я ирландец, так что это было очень приятно. Мы играли в Ливерпуле, на святой земле. Это было просто потрясающе. Мне пришлось вставить одну маленькую мелодию BEATLES в своё соло в конце. Было круто. Так что это был хороший способ уйти. Я рад, что мы сделали это. Мы сделали это так классно, как только могли. Мы провели последний тур, и я очень доволен этим».







