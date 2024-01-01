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ERIC MARTIN: «На новом альбоме MR. BIG у меня зрелый голос»



ERIC MARTIN в недавнем интервью рассказал о том, как шла работа над альбомом Ten:



«Мы с Paul'ом написали большую часть альбома в ноябре прошлого года. Мы вернулись к работе. Я живу в округе Марин, в Сан-Франциско, и я полетел в Портленд. Это длилось около трех недель, и я приезжал домой на выходные. И мы писали с нуля; мы написали много песен. Я играл на акустической гитаре, а он - на акустической или электрической, и мы сочиняли эти песни. И я пою их очень низко, и клавиши были немного низковаты. Поэтому я надеялся, что, может быть, мы немного поднимем клавиши... Не то чтобы мне было комфортно в этом диапазоне, как раньше, но он определенно прорезается в вокале. Но он не стал этого делать. Он просто сделал все так, как мы написали, в более низких тонах. Жаль, что мы этого не добились. Но в каком-то смысле вы слышите этот — как это называется? — зрелый голос. Я имею в виду, это в большей степени он похож на тот, каким я разговариваю . У меня такой гравийный тон. Он у меня уже много лет. И это проявляется на записи».







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