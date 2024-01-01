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ERIC MARTIN об уходе MR. BIG на покой



ERIC MARTIN в недавнем интервью обсудил причины, по которым нынешние гастроли станут последними для группы:



«Я уверен, что у каждого в группе есть свои причины для того, чтобы уйти. Очевидно, что вначале главной причиной была смерть Пэта Торпи. А потом все пошло своим чередом. И мы не так уж много гастролировали, когда снова собрались в 2009 году. Мы записали альбом и немного поездили, а потом прошел еще год, потом еще один... может два.



Когда мы снова собрались в 2009 году, мы решили, что сделаем все безболезненно, не будем нервничать и делать то, что хочет звукозаписывающая компания, гастролировать, записывать альбом. Но теперь мы постоянно гастролируем, и это очень приятно. Это очень весело и полезно. Не знаю, в новинку это или нет, но все концерты были распроданы. Мы постоянно путешествуем.



Billy [Sheehan, басист MR. BIG] всегда говорил о том, что мы поставили в наши паспорта немало штампов. На самом деле у меня уже четвертый Так что [мы много путешествовали], много чего хорошего. Но да, этот тур, он не может быть другим... Это лучший способ уйти — уйти с размахом. Все любят друг друга. Это как братский фестиваль. И все звучат отлично».







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