16 фев 2025



Новые последние концерты MR. BIG



MR. BIG решили, что рано закончили и анонсировали еще четыре выступления:



Feb. 14 - Bloomverse Festival - Meghālaya, India

Feb. 16 - Bloomverse Express - Bengaluru, India

Feb. 22 - Osaka Music Hall - Osaka, Japan

Feb. 25 - Nippon Budokan - Tokyo, Japan







+2 -0



( 2 ) просмотров: 205

