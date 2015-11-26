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Ted Nugent

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6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте
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TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»



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TED NUGENT в рамках программы "Off The Record" озвучил свою теорию происхождения COVID-19:

«Я на самом деле думаю, что COVID-19 может быть боевым вирусом, созданным в Ухане [Китай] Бараком Обамой, Нэнси Пелоси и [доктором Энтони] Фаучи. Как глупо с моей стороны.

Послушайте, я заразился вирусом, созданным в Ухане, и через пару дней благополучно остался жив, потому что я делал то, что правительство сказало мне не делать, то есть то, что я всегда делаю. Потому что то, что правительство говорит вам делать, всегда неправильно. Я принимал гидроксихлорохин, ивермектин, стероиды и цинк и продолжал вести здоровый образ жизни, оставаясь чистым и трезвым и питаясь олениной. И мы с женой выздоровели всего за несколько дней, что означает, что у нас есть антитела, и что у нас укреплённая и усиленная иммунная система против экспериментальных уколов».

Откровенный консервативный рокер, который заявил, что делится «правдой, логикой и здравым смыслом с людьми, которым не всё равно», повторил своё утверждение о том, что вакцины COVID-19 не существует:

«Это не вакцина. Это экспериментальная прививка. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США недавно вынуждено было дать на неё разрешение, но они кололи людям экспериментальную вакцину вплоть до этого липового разрешения.

Я работаю с преданными своему делу медиками, учеными, биологами и вирусологами, и есть целая армия, состоящая из десятков тысяч профессиональных медиков, которые называют эту прививку экспериментальной. И вы не должны её делать, если не хотите.

Я не верю, что это вакцина. Большая часть Америки не верит, что это вакцина. Единственные, кто принимает её, либо легковерны, либо их заставляют, потому что они потеряют работу, потеряют жизнь и лишатся средств к существованию.

Это трагическое время в Америке. Это экспериментальный укол, и если вы попытаетесь его сделать, я буду экспериментировать на вас».

На вопрос, что бы он сказал людям, которые считают, что это стоящая вакцина и она спасает жизни, Ted ответил следующее:

«Я ценю возможность поговорить с людьми, которые сделали прививку. Я говорю на их языке. Я буду говорить с ними следующим образом: "Бееее", — сказал он, подражая овце. — Беееее. Бееееее. Беееее. Они это понимают».

Когда главный корреспондент Капитолия Тим Скубик спросил в лоб, верит ли он, что миллионы людей, сделавших прививку, «просто глупы», Ted ответил:

«Да».

Затем он пояснил, что у него есть «приятели» и «члены семьи», «которые сделали прививку из-за непреодолимого давления, пропагандистских наскоков и страха, который культивируется этим вышедшим из-под контроля изменническим правительством».

«Вы можете называть это риторикой, но это пульс думающей, критически мыслящей Америки и критически мыслящих людей во всём мире. Доказательства, подтверждающие каждое моё слово, перевешивают доказательства, на которые вы ссылаетесь. Так что я здесь не одинок.

Это не радикальные вещи. Это критическое мышление, основанное на науке, на мнениях медицинских специалистов, которые очень преданы своему делу, и я прислушиваюсь к их советам. Это экспериментальный укол. Не подходите ко мне со своей иглой».

В настоящее время около 55,8% населения США (185,2 миллиона человек) полностью привиты от коронавируса, а 64,7% (214,9 миллиона человек) сделали хотя бы одну прививку, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний.

TED NUGENT Calls Vaccinated People





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

WahrandPhain


6 окт 2021, 20:10		>>> «Я ценю возможность поговорить с людьми, которые сделали прививку. Я говорю на их языке. Я буду говорить с ними следующим образом: "Бееее", — сказал он, подражая овце. — Беееее. Бееееее. Беееее. Они это понимают».

Тэд по ходу тоже из дарксайдовцев - по уровню жирности вбросов перещеголял и киркора, и фамилигоста.


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