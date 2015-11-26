|
|
|
|
|
|
|
|
все новости группы
|
США
6 окт 2021 :
|
TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»
30 сен 2021 :
|
TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»
31 авг 2021 :
|
TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»
25 авг 2021 :
|
TED NUGENT: «Маски не работают!»
17 авг 2021 :
|
TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»
16 авг 2021 :
|
TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям
15 авг 2021 :
|
TED NUGENT об уходе из NRA
10 авг 2021 :
|
TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»
5 авг 2021 :
|
TED NUGENT ушел из NRA
29 июл 2021 :
|
TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»
25 июл 2021 :
|
TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»
19 июл 2021 :
|
TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием
5 июл 2021 :
|
TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»
1 июл 2021 :
|
TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»
23 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»
19 июн 2021 :
|
TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»
17 июн 2021 :
|
TED NUGENT планирует запись альбома
16 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»
15 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»
13 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»
11 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»
10 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»
31 май 2021 :
|
TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы
26 май 2021 :
|
TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»
24 май 2021 :
|
TED NUGENT хвалит Такера Карлсона
19 май 2021 :
|
TED NUGENT — о трансгендерах в спорте
14 май 2021 :
|
TED NUGENT: «Как я победил COVID»
13 май 2021 :
|
TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»
7 май 2021 :
|
TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19
29 апр 2021 :
|
TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»
23 апр 2021 :
|
TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»
21 апр 2021 :
|
DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел
21 апр 2021 :
|
TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»
21 апр 2021 :
|
TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»
26 мар 2021 :
|
TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»
25 мар 2021 :
|
TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»
24 мар 2021 :
|
TED NUGENT: «Спонсора лишили!»
16 мар 2021 :
|
TED NUGENT: «Байден — зомби!»
15 мар 2021 :
|
TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»
8 фев 2021 :
|
TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»
27 янв 2021 :
|
TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»
20 янв 2021 :
|
TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
14 янв 2021 :
|
TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»
30 дек 2020 :
|
TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»
27 дек 2020 :
|
TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»
11 дек 2020 :
|
TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»
3 дек 2020 :
|
TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»
28 ноя 2020 :
|
TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»
24 ноя 2020 :
|
TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»
10 ноя 2020 :
|
TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»
20 окт 2020 :
|
TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»
22 сен 2020 :
|
TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»
16 авг 2020 :
|
TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»
4 авг 2020 :
|
TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»
22 июл 2020 :
|
TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»
23 июн 2020 :
|
TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»
13 июн 2020 :
|
TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён
5 июн 2020 :
|
TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером
28 май 2020 :
|
TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»
24 май 2020 :
|
TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»
19 май 2020 :
|
TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»
9 май 2020 :
|
TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»
4 май 2020 :
|
TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»
15 апр 2020 :
|
TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»
15 ноя 2018 :
|
TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану
6 окт 2018 :
|
TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре
11 сен 2017 :
|
TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a
25 авг 2017 :
|
TED NUGENT: «Facebook недовешивает»
29 ноя 2016 :
|
TED NUGENT рад смерти Кастро
11 ноя 2016 :
|
TED NUGENT о победе Трампа
3 авг 2016 :
|
TED NUGENT против Хиллари
29 июл 2016 :
|
TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!»
30 май 2016 :
|
TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
|
|
сегодня
TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»
TED NUGENT в рамках программы "Off The Record" озвучил свою теорию происхождения COVID-19:
«Я на самом деле думаю, что COVID-19 может быть боевым вирусом, созданным в Ухане [Китай] Бараком Обамой, Нэнси Пелоси и [доктором Энтони] Фаучи. Как глупо с моей стороны.
Послушайте, я заразился вирусом, созданным в Ухане, и через пару дней благополучно остался жив, потому что я делал то, что правительство сказало мне не делать, то есть то, что я всегда делаю. Потому что то, что правительство говорит вам делать, всегда неправильно. Я принимал гидроксихлорохин, ивермектин, стероиды и цинк и продолжал вести здоровый образ жизни, оставаясь чистым и трезвым и питаясь олениной. И мы с женой выздоровели всего за несколько дней, что означает, что у нас есть антитела, и что у нас укреплённая и усиленная иммунная система против экспериментальных уколов».
Откровенный консервативный рокер, который заявил, что делится «правдой, логикой и здравым смыслом с людьми, которым не всё равно», повторил своё утверждение о том, что вакцины COVID-19 не существует:
«Это не вакцина. Это экспериментальная прививка. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США недавно вынуждено было дать на неё разрешение, но они кололи людям экспериментальную вакцину вплоть до этого липового разрешения.
Я работаю с преданными своему делу медиками, учеными, биологами и вирусологами, и есть целая армия, состоящая из десятков тысяч профессиональных медиков, которые называют эту прививку экспериментальной. И вы не должны её делать, если не хотите.
Я не верю, что это вакцина. Большая часть Америки не верит, что это вакцина. Единственные, кто принимает её, либо легковерны, либо их заставляют, потому что они потеряют работу, потеряют жизнь и лишатся средств к существованию.
Это трагическое время в Америке. Это экспериментальный укол, и если вы попытаетесь его сделать, я буду экспериментировать на вас».
На вопрос, что бы он сказал людям, которые считают, что это стоящая вакцина и она спасает жизни, Ted ответил следующее:
«Я ценю возможность поговорить с людьми, которые сделали прививку. Я говорю на их языке. Я буду говорить с ними следующим образом: "Бееее", — сказал он, подражая овце. — Беееее. Бееееее. Беееее. Они это понимают».
Когда главный корреспондент Капитолия Тим Скубик спросил в лоб, верит ли он, что миллионы людей, сделавших прививку, «просто глупы», Ted ответил:
«Да».
Затем он пояснил, что у него есть «приятели» и «члены семьи», «которые сделали прививку из-за непреодолимого давления, пропагандистских наскоков и страха, который культивируется этим вышедшим из-под контроля изменническим правительством».
«Вы можете называть это риторикой, но это пульс думающей, критически мыслящей Америки и критически мыслящих людей во всём мире. Доказательства, подтверждающие каждое моё слово, перевешивают доказательства, на которые вы ссылаетесь. Так что я здесь не одинок.
Это не радикальные вещи. Это критическое мышление, основанное на науке, на мнениях медицинских специалистов, которые очень преданы своему делу, и я прислушиваюсь к их советам. Это экспериментальный укол. Не подходите ко мне со своей иглой».
В настоящее время около 55,8% населения США (185,2 миллиона человек) полностью привиты от коронавируса, а 64,7% (214,9 миллиона человек) сделали хотя бы одну прививку, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний.
|
|
|
|
|
|
|
|
WahrandPhain
Тэд по ходу тоже из дарксайдовцев - по уровню жирности вбросов перещеголял и киркора, и фамилигоста.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).