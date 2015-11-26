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TED NUGENT : «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»



TED NUGENT в рамках программы "Off The Record" озвучил свою теорию происхождения COVID-19:



«Я на самом деле думаю, что COVID-19 может быть боевым вирусом, созданным в Ухане [Китай] Бараком Обамой, Нэнси Пелоси и [доктором Энтони] Фаучи. Как глупо с моей стороны.



Послушайте, я заразился вирусом, созданным в Ухане, и через пару дней благополучно остался жив, потому что я делал то, что правительство сказало мне не делать, то есть то, что я всегда делаю. Потому что то, что правительство говорит вам делать, всегда неправильно. Я принимал гидроксихлорохин, ивермектин, стероиды и цинк и продолжал вести здоровый образ жизни, оставаясь чистым и трезвым и питаясь олениной. И мы с женой выздоровели всего за несколько дней, что означает, что у нас есть антитела, и что у нас укреплённая и усиленная иммунная система против экспериментальных уколов».



Откровенный консервативный рокер, который заявил, что делится «правдой, логикой и здравым смыслом с людьми, которым не всё равно», повторил своё утверждение о том, что вакцины COVID-19 не существует:



«Это не вакцина. Это экспериментальная прививка. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США недавно вынуждено было дать на неё разрешение, но они кололи людям экспериментальную вакцину вплоть до этого липового разрешения.



Я работаю с преданными своему делу медиками, учеными, биологами и вирусологами, и есть целая армия, состоящая из десятков тысяч профессиональных медиков, которые называют эту прививку экспериментальной. И вы не должны её делать, если не хотите.



Я не верю, что это вакцина. Большая часть Америки не верит, что это вакцина. Единственные, кто принимает её, либо легковерны, либо их заставляют, потому что они потеряют работу, потеряют жизнь и лишатся средств к существованию.



Это трагическое время в Америке. Это экспериментальный укол, и если вы попытаетесь его сделать, я буду экспериментировать на вас».



На вопрос, что бы он сказал людям, которые считают, что это стоящая вакцина и она спасает жизни, Ted ответил следующее:



«Я ценю возможность поговорить с людьми, которые сделали прививку. Я говорю на их языке. Я буду говорить с ними следующим образом: "Бееее", — сказал он, подражая овце. — Беееее. Бееееее. Беееее. Они это понимают».



Когда главный корреспондент Капитолия Тим Скубик спросил в лоб, верит ли он, что миллионы людей, сделавших прививку, «просто глупы», Ted ответил:



«Да».



Затем он пояснил, что у него есть «приятели» и «члены семьи», «которые сделали прививку из-за непреодолимого давления, пропагандистских наскоков и страха, который культивируется этим вышедшим из-под контроля изменническим правительством».



«Вы можете называть это риторикой, но это пульс думающей, критически мыслящей Америки и критически мыслящих людей во всём мире. Доказательства, подтверждающие каждое моё слово, перевешивают доказательства, на которые вы ссылаетесь. Так что я здесь не одинок.



Это не радикальные вещи. Это критическое мышление, основанное на науке, на мнениях медицинских специалистов, которые очень преданы своему делу, и я прислушиваюсь к их советам. Это экспериментальный укол. Не подходите ко мне со своей иглой».



В настоящее время около 55,8% населения США (185,2 миллиона человек) полностью привиты от коронавируса, а 64,7% (214,9 миллиона человек) сделали хотя бы одну прививку, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний.







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