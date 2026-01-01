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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 53
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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*

Rush

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16 июл 2026 : 		 Видео с выступления RUSH

23 июн 2026 : 		 Видео с выступления RUSH

15 июн 2026 : 		 RUSH сыграли A Farewell To Kings

10 июн 2026 : 		 RUSH целиком сыграли 2112

8 июн 2026 : 		 RUSH открыли тур

24 май 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Когда слышишь, как она говорит о Ниле Пирте, становится ясно, что она понимает и ценит его величие»

23 май 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Нил еще не остыл, а многие барабанщики уже предложили свои услуги»

26 апр 2026 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Адаптировать технику Нила под себя было непросто»

9 апр 2026 : 		 Почему RUSH не взяли известного барабанщика?

6 апр 2026 : 		 GEDDY LEE об использовании имени RUSH в туре: «Нам надо было назваться IRON MAIDEN?»

2 апр 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Anika для нас подходит идеально!»

30 мар 2026 : 		 RUSH впервые выступили с ANIKA NILLES

16 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о первой репетиции с ANIKA NILLES

12 мар 2026 : 		 Барабанщица RUSH представила новое видео

8 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH рад, что RUSH едут в тур

3 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о новой барабанщице

26 фев 2026 : 		 Гитарист RUSH о предстоящем туре: «Мы репетировали около года»

21 фев 2026 : 		 Фрагмент нового издания RUSH

21 фев 2026 : 		 Барабанщица RUSH демонстрирует свои навыки

16 фев 2026 : 		 Хотел бы MIKE PORTNOY в тур с RUSH?

29 янв 2026 : 		 Концертное видео RUSH

27 янв 2026 : 		 GEDDY LEE о новой музыке RUSH: «Интересно, что сможет предложить Anika»

21 янв 2026 : 		 Планируется новое переиздание RUSH

21 янв 2026 : 		 MIKE PORTNOY рад, что не поедет в тур с RUSH

3 ноя 2025 : 		 GEDDY LEE о новом туре RUSH

2 ноя 2025 : 		 SLASH рад, что RUSH возвращаются
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Видео с выступления RUSH



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Видео полного выступления RUSH, которое состоялось одиннадцатого июля и стало стало первым после обнаруженного у Geddy Lee лорингита и бронхита, доступно для просмотра:

Set 1:

01. Xanadu
02. Dreamline
03. Subdivisions
04. Headlong Flight
Neil Peart Tribute Collage 1
05. Bravado
06. Red Sector A
07. La Villa Strangiato
08. Anthem
09. New World Man
10. The Spirit Of Radio

Set 2: Moving Pictures

11. Tom Sawyer
12. Red Barchetta
13. YYZ
14. Limelight
15. The Camera Eye
16. Witch Hunt
17. Vital Signs
Neil Peart Tribute Collage 2
18. Time Stand Still
19. Closer To The Heart
20. 2112 Part I: Overture
21. 2112 Part II: The Temples Of Syrinx
22. 2112 Part VII: Grand Finale

Encore:

23. By-Tor & The Snow Dog
24. Working Man




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