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Басист FOREIGNER: «Сейчас основная аудитория нашего контента в соцсетях — это молодые барышни»



Басист FOREIGNER Jeff Pilson в недавнем интервью поговорил о продолжающемся юбилейном туре группы в честь 50-летия, в рамках которого коллектив дает акустические концерты, выступает с симфоническими оркестрами и время от времени воссоединяется на сцене с оригинальным вокалистом Lou Gramm'ом.



«Мне кажется, одна из самых крутых вещей, которых мы добились с этой группой, — это то, что нам удалось сохранить свежесть и постоянно переосмысливать самих себя. Оркестровые концерты — одна из таких форм. Акустические выступления — тоже. Ну и, конечно, полноценные электрические шоу, которые мы тоже стараемся разнообразить. Наличие всех этих форматов оказалось для нас невероятно важным — благодаря этому мы сами остаемся вовлеченными в процесс. И эта энергия буквально ощущается в воздухе.



Чтобы по-настоящему радовать публику, ты сам должен получать удовольствие от того, что делаешь. А нам действительно нравится выходить на сцену и играть. Нам нравится исполнять эту музыку во всех ее проявлениях. Это не только сохраняет ощущение новизны, но и показывает, насколько сама музыка живая. Как мы любим говорить о FOREIGNER, настоящая рок-звезда в этой группе — это песни, а не состав и не что-либо еще. Именно песни. И они настолько универсальны, что прекрасно переносят любые переосмысления. Возможность показать это зрителям — огромная честь».



Pilson также рассказал о многопоколенческой популярности FOREIGNER:



«Что реально удивительно — это то, что мы видим по нашей аналитике в соцсетях. Все больше молодых людей начинают интересоваться группой. Честно говоря, такого поворота мы совершенно не ожидали. Сейчас основная аудитория нашего контента в соцсетях — это молодые барышни. Это просто безумие. Кто вообще мог представить, что на данном этапе нашей карьеры произойдет нечто подобное?



Думаю, это еще одно подтверждение того, насколько универсальна эта музыка. Она реально выдержала испытание временем. Для молодых слушателей она звучит совсем не так, как то, к чему они привыкли, поэтому воспринимается свежо. А когда они видят на сцене энергичную группу… Да, мы уже далеко не мальчишки, но мы по-прежнему настоящая энергичная рок-группа — без всяких сомнений. Хотя Luis [Maldonado, нынешний вокалист и гитарист FOREIGNER] еще вполне можно назвать молодым. Ну, скажем так, поздняя весна. [Смеется.]



Но если серьезно, молодые люди действительно начинают проникаться этой музыкой и самой группой, и это невероятно. Конечно, в этом есть элемент ностальгии, и мы этого не отрицаем. Более того, для нас самих здесь тоже есть ностальгия. Но открывать для себя новую аудиторию, новые уши, новых поклонников — это не менее потрясающе».



Говоря о долголетии FOREIGNER и способности собирать большие площадки, несмотря на то что ни один из оригинальных участников уже не гастролирует с коллективом, Jeff сказал:



«Я полагаю, что по-настоящему великая музыка выходит за рамки эпох и поколений. Песни FOREIGNER, которые в основном написали Mick [Jones] и Lou, действительно выдержали испытание временем, потому что это великолепные композиции.



Но я также считаю, что в 70-х, да и во многом в 80-х и даже 90-х существовал совершенно иной подход к музыке. Мне очень нравится многое из музыки 90-х. Тогда рок-группы были именно рок-группами. Сейчас их не так уж много — тяжелых коллективов, трэш-групп хватает, а вот классических рок-групп стало заметно меньше. Поэтому молодое поколение в основном выросло на современной поп-музыке.



А сегодняшняя поп-индустрия очень специфична. Ею управляют корпорации, для которых главное — финансовый результат, и решения принимают бухгалтеры. Уже нет того творческого подхода к развитию артистов, который существовал раньше. Нет таких людей, как Ahmet Ertegun, Mo Austin или David Geffen, которые реально вкладывались в музыкантов и помогали раскрывать талант. Теперь все намного более корпоративно. Поэтому выбор в современной поп-музыке стал значительно уже.



Мы же продолжаем делать то, что проверено временем: быть настоящей рок-группой, играть сердцем, строить песни на мелодии, ритме, сильном исполнении и качественных записях. Для молодого слушателя, который в основном вырос на современной поп-музыке, это, вероятно, звучит совершенно иначе. И я не хочу принижать поп-музыку — сегодня существует отличная поп-музыка. Например, Taylor Swift — блестящий автор со своим собственным стилем. Но слишком многое в современной поп-сцене строится по формуле. А мы — не формула. Думаю, именно поэтому наша музыка выделяется. И именно поэтому она продолжает выдерживать испытание временем».







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