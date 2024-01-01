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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*BURTON C. BELL представил новое видео 20
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Doro

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13 авг 2024 : 		 Видео полного выступления DORO

27 мар 2024 : 		 Новое видео DORO

15 фев 2024 : 		 Новая песня DORO

20 янв 2024 : 		 Кавер-версия METALLICA от DORO

17 янв 2024 : 		 DORO PESCH о возвращении прав на название WARLOCK

6 янв 2024 : 		 DORO PESCH: «Металл — это свобода!»

27 дек 2023 : 		 DORO PESCH: «Я никогда не брала отпуск»

21 дек 2023 : 		 Новое видео DORO

16 дек 2023 : 		 DORO: «Я никогда не испытывала желания выйти замуж и завести детей»

2 дек 2023 : 		 DORO PESCH: «Все животные для меня священны»

6 ноя 2023 : 		 DORO PESCH: «METALLICA всегда была одной из моих любимых групп»

2 ноя 2023 : 		 DORO PESCH: «Очень приятно видеть столько талантливых женщин на сцене!»

1 ноя 2023 : 		 DORO PESCH выбрала ROB'a HALFORD'a в качестве рок-бога

27 окт 2023 : 		 Новое видео DORO

25 окт 2023 : 		 DORO не хочет на пенсию: «Другой жизни у меня нет»

13 окт 2023 : 		 Новое видео DORO

3 окт 2023 : 		 DORO PESCH рада дуэту Rob'a и Долли

19 сен 2023 : 		 Новое видео DORO

17 сен 2023 : 		 DORO PESCH о дуэте с ROB'ом HALFORD'ом: «Я ощущаю себя счастливым ребёнком»

3 авг 2023 : 		 Музыканты MOTÖRHEAD, ANTHRAX, U.D.O. и BLIND GUARDIAN выступили с DORO

2 авг 2023 : 		 Видео с текстом от DORO

1 авг 2023 : 		 DORO представила новую песню

23 июн 2023 : 		 Новое видео DORO

4 июн 2023 : 		 Новый сингл DORO летом

19 май 2023 : 		 ROB спел с DORO

7 апр 2023 : 		 На новом альбоме DORO PESCH будет дуэт с известным музыкантом
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Видео полного выступления DORO



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Видео полного выступления DORO, которое состоялось в рамках Hellsinki Metal Fest десятого августа:

"I Rule the Ruins" (Warlock)
"Burning the Witches" (Warlock)
"Fight for Rock" (Warlock)
"Time for Justice"
"Metal Racer (Warlock")
"Raise Your Fist in the Air"
"Children of the Dawn"
"Für immer" (Warlock)
"Fire in the Sky"
"Revenge"
"Breaking the Law" (Judas Priest)
"All We Are" (Warlock)
"All for Metal"

DORO - Fan-Filmed Video Of Entire Hellsinki Metal Fest 2024 Show Streaming




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