Видео полного выступления DORO



Видео полного выступления DORO, которое состоялось в рамках Hellsinki Metal Fest десятого августа:



"I Rule the Ruins" (Warlock)

"Burning the Witches" (Warlock)

"Fight for Rock" (Warlock)

"Time for Justice"

"Metal Racer (Warlock")

"Raise Your Fist in the Air"

"Children of the Dawn"

"Für immer" (Warlock)

"Fire in the Sky"

"Revenge"

"Breaking the Law" (Judas Priest)

"All We Are" (Warlock)

"All for Metal"







