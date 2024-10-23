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Новый сингл DORO выйдет осенью



22 ноября DORO в цифровом варианте и на 7"-виниле выпустит новый сингл Rock 'N' Roll X-Mas Party:



"Rock 'N' Roll Christmas Party"

"I Adore You"





+1 -1



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