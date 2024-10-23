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*Умер Пол Ди'Анно 32
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 19
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 19
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Doro

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23 окт 2024 : 		 Новый сингл DORO выйдет осенью

10 окт 2024 : 		 Видео полного выступления DORO

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15 фев 2024 : 		 Новая песня DORO

20 янв 2024 : 		 Кавер-версия METALLICA от DORO

17 янв 2024 : 		 DORO PESCH о возвращении прав на название WARLOCK

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27 дек 2023 : 		 DORO PESCH: «Я никогда не брала отпуск»

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16 дек 2023 : 		 DORO: «Я никогда не испытывала желания выйти замуж и завести детей»

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2 ноя 2023 : 		 DORO PESCH: «Очень приятно видеть столько талантливых женщин на сцене!»

1 ноя 2023 : 		 DORO PESCH выбрала ROB'a HALFORD'a в качестве рок-бога

27 окт 2023 : 		 Новое видео DORO

25 окт 2023 : 		 DORO не хочет на пенсию: «Другой жизни у меня нет»

13 окт 2023 : 		 Новое видео DORO

3 окт 2023 : 		 DORO PESCH рада дуэту Rob'a и Долли

19 сен 2023 : 		 Новое видео DORO

17 сен 2023 : 		 DORO PESCH о дуэте с ROB'ом HALFORD'ом: «Я ощущаю себя счастливым ребёнком»

3 авг 2023 : 		 Музыканты MOTÖRHEAD, ANTHRAX, U.D.O. и BLIND GUARDIAN выступили с DORO

2 авг 2023 : 		 Видео с текстом от DORO

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23 июн 2023 : 		 Новое видео DORO

4 июн 2023 : 		 Новый сингл DORO летом
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Новый сингл DORO выйдет осенью



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22 ноября DORO в цифровом варианте и на 7"-виниле выпустит новый сингл Rock 'N' Roll X-Mas Party:

"Rock 'N' Roll Christmas Party"
"I Adore You"



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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23 окт 2024
father
Может не надо уже?
Like!1

просмотров: 197

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