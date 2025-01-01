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*Видео с текстом от DESTINITY 250
*Умер Джон Сайкс 122
*EXODUS меняют нового на старого 55
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
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Doro

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DORO PESCH получила золото



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DORO PESCH получила от German Universal Music золотую награду за продажу 250 000 копий альбома "Force Majeure".

Doro: «Я ошеломлена и очень счастлива. Огромная благодарность моим любимым поклонникам по всему миру и великолепной команде. Вперед к новым свершениям».

Holger Koch (Flying Dolphin Entertainment): «Для меня большая честь сопровождать мировую карьеру Doro на протяжении более 20 лет. Polygram и Universal поддерживали Doro с большой преданностью и доверием в решающий момент и остаются очень важным партнером и сегодня, что еще раз подтверждает попадание в чарт незадолго до Рождества 2024 года. Большое спасибо Thomas'у и его команде — мы с нетерпением ждем предстоящего сотрудничества над каталогом Doro».

Thomas Thyssen (директор по внутреннему каталогу Universal Music): «Doro — не только пионер и светоч мирового female-fronted metal в личном плане, но и — что гораздо важнее — все так же активна и по сей день. Тем лучше, что мы смогли найти свободное время в ее плотном графике, чтобы вручить ей долгожданное золото за «Force Majeure» и удивить ее двумя необъявленными специальными гостями. Спасибо вам большое, Doro и Holger. Мы с нетерпением ждем возможности снова работать вместе».




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