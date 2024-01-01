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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 35
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 22
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 14
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
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Doro

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Видео полного выступления DORO



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Видео полного выступления DORO, которое состоялось шестого октября на Rudolf Weber Arena, Oberhausen, Germany в рамках разогрева ALICE COOPER, доступно для просмотра ниже:

"I Rule The Ruins"
"Burning The Witches"
Fight For Rock"
"Time For Justice"
"Raise Your Fist In The Air"
"Hellbound"
"All We Are




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