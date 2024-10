сегодня



Видео полного выступления DORO



Видео полного выступления DORO, которое состоялось шестого октября на Rudolf Weber Arena, Oberhausen, Germany в рамках разогрева ALICE COOPER, доступно для просмотра ниже:



"I Rule The Ruins"

"Burning The Witches"

Fight For Rock"

"Time For Justice"

"Raise Your Fist In The Air"

"Hellbound"

"All We Are







