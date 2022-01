EDDIE OJEDA: «Я заслуживаю большего признания в TWISTED SISTER»

сегодня



EDDIE OJEDA в рамках одного из интервью ответил на вопрос о том, как так вышло, что Dee Snider написал всю музыку и тексты для всех песен TWISTED SISTER:



«Он написал мелодию. Он исполнял ее мне, а я дорабатывал ее вместе с ним. У него была бы грубая версия припева. Он мог немного поиграть на гитаре - немного, чтобы показать направление, - а потом я дорабатывал ее. Мне кажется, я хорошо сработался с Dee; он мог вокально сообщить мне что-то, а я мог это донести.



Все мои гитарные соло — я имею в виду, я написал много тематических соло. И это мои соло, которые я написал; Dee не писал их. Например, в "Burn In Hell", все начало "The Price". Кстати, он даже признал это. Я имею в виду, он сказал, что с "The Price"... В какой-то момент он хотел отдать мне половину издательских прав, но так ничего и не сложилось. Я не стал поднимать шум по этому поводу. [Мое отношение было таким]: "Ладно, МЫ это делаем". Я делал все, что мог, придумывал детали, но так и не получил за это никаких авторских заслуг.



Все группы разные. Например, Эдди Ван Хален писал 90 процентов песен [в VAN HALEN], но 25 процентов делил со всеми в группе. Некоторые группы так делают, некоторые — нет. Ну а Dee был настоящим дьяволом, по его собственным словам, когда ставил на каждом альбоме надпись "All words and music by Dee Snider", что я не считал обязательным, потому что это было неправдой. Да, он действительно написал все тексты и придумал мелодию. И в то время он сказал: "Ну, парень, который пишет мелодию, и есть автор песни". Я возражал ему: "А как насчет всего того, что придумал я?"... Я придумал много вещей, за которые так и не получил авторских заслуг... Просто много маленьких гитарных партий, которые я придумал, и много тематических соло, которые являются мелодиями; это не просто парень, играющий риффы Чака Берри. Это соло, которые можно напевать, со своей собственной мелодией...



Dee знал, как примерно выстроить аккорд. Он умел напеть его мне, и я мог воплотить его в то, что было необходимо.



Я думаю, что должна была быть какая-то авторская заслуга; ее нужно было немного распределить. Потому что, как я уже сказал, я написал свои соло. Я придумал эти тематические фрагменты для песен. Я придумывал небольшие партии, определенные прогрессии во время соло. Есть много мелочей, которые я добавил в песни.



Я полагаю, что это никого не волновало. [Мы не поднимали] большой шум по этому поводу, потому что мы все думали: "Раз у нас все получается, так что это не имеет значения". В то время ты не понимаешь, насколько важно бороться за такую позицию. Ты не хочешь быть причиной плохих настроений. Это тот случай, когда ты просто плывешь по течению».













