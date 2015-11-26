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Twisted Sister

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22 июл 2021 : 		 VOTOV исполняют TWISTED SISTER

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16 июл 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не знает, произойдёт воссоединение группы или нет

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14 июн 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о культуре отмены

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4 май 2021 : 		 DEE SNIDER: «У меня нет интереса в деле о выплате по иску об использовании музыки TWISTED SISTER»

4 май 2021 : 		 Австралийский политик заплатит более миллиона долларов за использование песни TWISTED SISTER

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22 мар 2021 : 		 Участники TWISTED SISTER почтили память ударника

27 янв 2021 : 		 TWISTED SISTER были одними из лучших

23 янв 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа

29 дек 2020 : 		 TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях

24 дек 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»

1 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу
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EDDIE OJEDA: «Я заслуживаю большего признания в TWISTED SISTER»



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EDDIE OJEDA в рамках одного из интервью ответил на вопрос о том, как так вышло, что Dee Snider написал всю музыку и тексты для всех песен TWISTED SISTER:

«Он написал мелодию. Он исполнял ее мне, а я дорабатывал ее вместе с ним. У него была бы грубая версия припева. Он мог немного поиграть на гитаре - немного, чтобы показать направление, - а потом я дорабатывал ее. Мне кажется, я хорошо сработался с Dee; он мог вокально сообщить мне что-то, а я мог это донести.

Все мои гитарные соло — я имею в виду, я написал много тематических соло. И это мои соло, которые я написал; Dee не писал их. Например, в "Burn In Hell", все начало "The Price". Кстати, он даже признал это. Я имею в виду, он сказал, что с "The Price"... В какой-то момент он хотел отдать мне половину издательских прав, но так ничего и не сложилось. Я не стал поднимать шум по этому поводу. [Мое отношение было таким]: "Ладно, МЫ это делаем". Я делал все, что мог, придумывал детали, но так и не получил за это никаких авторских заслуг.

Все группы разные. Например, Эдди Ван Хален писал 90 процентов песен [в VAN HALEN], но 25 процентов делил со всеми в группе. Некоторые группы так делают, некоторые — нет. Ну а Dee был настоящим дьяволом, по его собственным словам, когда ставил на каждом альбоме надпись "All words and music by Dee Snider", что я не считал обязательным, потому что это было неправдой. Да, он действительно написал все тексты и придумал мелодию. И в то время он сказал: "Ну, парень, который пишет мелодию, и есть автор песни". Я возражал ему: "А как насчет всего того, что придумал я?"... Я придумал много вещей, за которые так и не получил авторских заслуг... Просто много маленьких гитарных партий, которые я придумал, и много тематических соло, которые являются мелодиями; это не просто парень, играющий риффы Чака Берри. Это соло, которые можно напевать, со своей собственной мелодией...

Dee знал, как примерно выстроить аккорд. Он умел напеть его мне, и я мог воплотить его в то, что было необходимо.

Я думаю, что должна была быть какая-то авторская заслуга; ее нужно было немного распределить. Потому что, как я уже сказал, я написал свои соло. Я придумал эти тематические фрагменты для песен. Я придумывал небольшие партии, определенные прогрессии во время соло. Есть много мелочей, которые я добавил в песни.

Я полагаю, что это никого не волновало. [Мы не поднимали] большой шум по этому поводу, потому что мы все думали: "Раз у нас все получается, так что это не имеет значения". В то время ты не понимаешь, насколько важно бороться за такую позицию. Ты не хочешь быть причиной плохих настроений. Это тот случай, когда ты просто плывешь по течению».

EDDIE OJEDA Believes He Should Have Gotten Some Songwriting Credit In TWISTED SISTER





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