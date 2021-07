сегодня



Вокалист TWISTED SISTER заявил, что группе не платили деньги более 10 лет



В новом интервью с Jimmy Kay'ем и Alan'ом Dixon'ом из канадского издания The Metal Voice Dee Snider рассказал, что TWISTED SISTER получили первый чек от своей звукозаписывающей компании только спустя более десяти лет после выхода самого коммерчески успешного альбома группы "Stay Hungry":



«TWISTED SISTER начали получать отчисления от продаж альбомов только после того, как мы записали песню "Heroes Are Hard To Find" для саундтрека к "Strangeland". И чтобы заставить группу воссоединиться, звукозаписывающий лейбл списал наши долги. Это был 1997 год. Группа распалась 10 лет назад. Мы продали десятки миллионов пластинок. Мы не получили ни одного чека на роялти. Кто-то довёл до сведения Ахмета Эртегуна [соучредителя и президента Atlantic Records], что мы всё ещё в минусе все эти годы спустя, и они пытались собрать нас снова вместе, и этот кто-то сказал: "Ахмет, не мог бы ты просто обнулить счёт этих ребят? Разве мы не получили от них достаточно?" А Ахмет Эртегун, вероятно, даже не знал таких вещей. Он основатель Atlantic Records. Он ушёл из жизни. Он был человеком — он был кем-то вроде Клайва Дэвиса в Atlantic Records. Но он увидел это и сказал: "Они заплатили достаточно". Так что мы получили чеки на роялти. Но те, которые мы должны были получить, те, большие — мы их так и не получили».



Snider, которому принадлежит авторство всей музыки и текстов TWISTED SISTER, пояснил, что его издательская компания собирала для него авторские отчисления, которые не были частью сделки с Atlantic:



«Авторы песен получают авторские отчисления, а я был автором песен. Я их получал. Потому что они не зависят от группы и звукозаписывающего лейбла... Так что мне, к счастью, заплатили за это. Но есть ещё и механические отчисления за продажи пластинок. Итак, в 97-м мы начали получать роялти, и что? Когда появился Napster? В 2001-м? Так что через несколько лет люди перестали покупать пластинки. Поэтому наши чеки на роялти — это просто курам на смех. Spotify. Spotify не платит ничего — абсолютно ничего».













