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Twisted Sister

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1 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рассказал, как собирался судиться с Harley-Davidson

28 окт 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Мы одни из немногих, кто может доставить сотням тысяч человек радость»

26 окт 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER назвал две песни группы, которые стали стандартом в поп-музыке

24 сен 2021 : 		 JAY JAY FRENCH — о воссоединении TWISTED SISTER

27 июл 2021 : 		 Вокалист TWISTED SISTER заявил, что группе не платили деньги более 10 лет

22 июл 2021 : 		 VOTOV исполняют TWISTED SISTER

19 июл 2021 : 		 DEE SNIDER не желает воссоединения TWISTED SISTER

16 июл 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не знает, произойдёт воссоединение группы или нет

28 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: Как 9/11 объединили TWISTED SISTER

16 июн 2021 : 		 DEE SNIDER присоединился к MARK MENDOZA для исполнения композиции TWISTED SISTER

14 июн 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о культуре отмены

6 май 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

4 май 2021 : 		 DEE SNIDER: «У меня нет интереса в деле о выплате по иску об использовании музыки TWISTED SISTER»

4 май 2021 : 		 Австралийский политик заплатит более миллиона долларов за использование песни TWISTED SISTER

4 май 2021 : 		 Вокалист KROKUS: «Snider сам придумал тёрки с нами»

16 апр 2021 : 		 DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова

25 мар 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»

22 мар 2021 : 		 Участники TWISTED SISTER почтили память ударника

27 янв 2021 : 		 TWISTED SISTER были одними из лучших

23 янв 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа

29 дек 2020 : 		 TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях

24 дек 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»

1 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

10 авг 2020 : 		 DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»

28 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе

19 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»
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Гитарист TWISTED SISTER рассказал, как собирался судиться с Harley-Davidson



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В недавнем интервью Джо Року гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French рассказал, что однажды он угрожал судебным иском, чтобы помешать культовому производителю мотоциклов Harley-Davidson использовать имя TWISTED SISTER в качестве названия одного из своих продуктов. Он сказал:

«Было много попыток использовать торговую марку, и мне пришлось судиться со всеми — я должен был продолжать судиться с людьми, потому что я владею торговой маркой. И однажды мне позвонил парень, представляющий компанию Harley-Davidson. Он сказал: "Мы хотим назвать нашу шину "Twisted Sister", мы провели проверку и выяснили, что торговая марка принадлежит вам. И мы звоним вам, чтобы сообщить, что собираемся использовать это название и назвать шину "Twisted Sister". И я сказал ему: "Вы действительно звоните мне, чтобы сказать, что собираетесь незаконно использовать мою торговую марку?" Я был ошарашен. Я сказал: "Вы действительно звоните мне и говорите, что признаёте, что я владею торговой маркой, говорите, что вам всё равно, что я владею торговой маркой, потому что вы — Harley-Davidson с активами на 400 миллионов долларов, а потом вы собираетесь назвать шину "Twisted Sister" и прислать мне пару шин в качестве благодарности. Вы это мне предлагаете, верно?" И он сказал: "Да". А я говорю: "Дайте мне свой номер". Я записал его номер, положил трубку и был просто в ярости. Я перезвонил ему и сказал: "Привет, чувак. Джей Джей Френч на связи. Ты знаешь, что код номера телефона, по которому ты позвонил, чтобы связаться со мной, начинается на 212 [код Манхэттена]?" Он отвечает: "Да". Я говорю: "Ты знаешь, что это значит, не так ли? Я парень из Нью-Йорка. На самом деле я нью-йоркский еврей". Вот что я ему сказал. "Вот что будет дальше. Первое: я подал в суд на Six Flags и выиграл". Он такой: "Что?" Я сказал: "Да. А они в два раза крупнее, чем Harley-Davidson. Я судился с ними три года и выиграл. Вы провели проверку?" И он ответил: "Нет, не проводили". А я сказал: "Ты должен провести должную проверку. Потому что я также выиграл у Urban Decay. Вот так всё будет. Если ты меня так поимеешь, первое, что я сделаю, это подпишу контракт с группой и назову их "Харли-Дэвидсоны". Я пришлю тебе пару гитарных медиаторов и благодарность, чёрт возьми". И он спросил: "Сколько вы хотите?" Я ответил: "Я хочу 10 процентов и два Fat Boys [мотоцикла] в год" и повесил трубку. А он перезвонил мне на следующий день и сказал: "Мы отказались от использования названия". И на этом всё закончилось».

TWISTED SISTER











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


1 янв 2022, 15:02		а все жалуются что денег мало. могли решить полюбовно с выгодой для всех, а так просто этот остался ни с чем ))))). но с торговой маркой тс


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