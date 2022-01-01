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Гитарист TWISTED SISTER рассказал, как собирался судиться с Harley-Davidson



В недавнем интервью Джо Року гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French рассказал, что однажды он угрожал судебным иском, чтобы помешать культовому производителю мотоциклов Harley-Davidson использовать имя TWISTED SISTER в качестве названия одного из своих продуктов. Он сказал:



«Было много попыток использовать торговую марку, и мне пришлось судиться со всеми — я должен был продолжать судиться с людьми, потому что я владею торговой маркой. И однажды мне позвонил парень, представляющий компанию Harley-Davidson. Он сказал: "Мы хотим назвать нашу шину "Twisted Sister", мы провели проверку и выяснили, что торговая марка принадлежит вам. И мы звоним вам, чтобы сообщить, что собираемся использовать это название и назвать шину "Twisted Sister". И я сказал ему: "Вы действительно звоните мне, чтобы сказать, что собираетесь незаконно использовать мою торговую марку?" Я был ошарашен. Я сказал: "Вы действительно звоните мне и говорите, что признаёте, что я владею торговой маркой, говорите, что вам всё равно, что я владею торговой маркой, потому что вы — Harley-Davidson с активами на 400 миллионов долларов, а потом вы собираетесь назвать шину "Twisted Sister" и прислать мне пару шин в качестве благодарности. Вы это мне предлагаете, верно?" И он сказал: "Да". А я говорю: "Дайте мне свой номер". Я записал его номер, положил трубку и был просто в ярости. Я перезвонил ему и сказал: "Привет, чувак. Джей Джей Френч на связи. Ты знаешь, что код номера телефона, по которому ты позвонил, чтобы связаться со мной, начинается на 212 [код Манхэттена]?" Он отвечает: "Да". Я говорю: "Ты знаешь, что это значит, не так ли? Я парень из Нью-Йорка. На самом деле я нью-йоркский еврей". Вот что я ему сказал. "Вот что будет дальше. Первое: я подал в суд на Six Flags и выиграл". Он такой: "Что?" Я сказал: "Да. А они в два раза крупнее, чем Harley-Davidson. Я судился с ними три года и выиграл. Вы провели проверку?" И он ответил: "Нет, не проводили". А я сказал: "Ты должен провести должную проверку. Потому что я также выиграл у Urban Decay. Вот так всё будет. Если ты меня так поимеешь, первое, что я сделаю, это подпишу контракт с группой и назову их "Харли-Дэвидсоны". Я пришлю тебе пару гитарных медиаторов и благодарность, чёрт возьми". И он спросил: "Сколько вы хотите?" Я ответил: "Я хочу 10 процентов и два Fat Boys [мотоцикла] в год" и повесил трубку. А он перезвонил мне на следующий день и сказал: "Мы отказались от использования названия". И на этом всё закончилось».







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