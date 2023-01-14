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*Новое видео VICTOR SMOLSKI 33
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 32
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 27
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Twisted Sister

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14 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY выступит с TWISTED SISTER

9 дек 2022 : 		 TWISTED SISTER введут в ЗСМ

4 дек 2022 : 		 Косметика от TWISTED SISTER

5 апр 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Комикам пора перестать шутить над внешностью»

31 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER защищает продюсера

30 янв 2022 : 		 EDDIE OJEDA: «Я заслуживаю большего признания в TWISTED SISTER»

17 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER назвал лейблы преступниками: «Все врут»

8 янв 2022 : 		 Сборник TWISTED SISTER выйдет зимой

1 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рассказал, как собирался судиться с Harley-Davidson

28 окт 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Мы одни из немногих, кто может доставить сотням тысяч человек радость»

26 окт 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER назвал две песни группы, которые стали стандартом в поп-музыке

24 сен 2021 : 		 JAY JAY FRENCH — о воссоединении TWISTED SISTER

27 июл 2021 : 		 Вокалист TWISTED SISTER заявил, что группе не платили деньги более 10 лет

22 июл 2021 : 		 VOTOV исполняют TWISTED SISTER

19 июл 2021 : 		 DEE SNIDER не желает воссоединения TWISTED SISTER

16 июл 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не знает, произойдёт воссоединение группы или нет

28 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: Как 9/11 объединили TWISTED SISTER

16 июн 2021 : 		 DEE SNIDER присоединился к MARK MENDOZA для исполнения композиции TWISTED SISTER

14 июн 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о культуре отмены

6 май 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

4 май 2021 : 		 DEE SNIDER: «У меня нет интереса в деле о выплате по иску об использовании музыки TWISTED SISTER»

4 май 2021 : 		 Австралийский политик заплатит более миллиона долларов за использование песни TWISTED SISTER

4 май 2021 : 		 Вокалист KROKUS: «Snider сам придумал тёрки с нами»

16 апр 2021 : 		 DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова

25 мар 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»

22 мар 2021 : 		 Участники TWISTED SISTER почтили память ударника
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MIKE PORTNOY выступит с TWISTED SISTER



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MIKE PORTNOY в недавнем интервью подтвердил, что вновь сыграет с TWISTED SISTER на шестом Metal Hall Of Fame, в рамках которого классический состав будет введён в Зал славы.

«Да, я тот самый "барабанщик", что будет на этой церемонии, и знаете, мы ведь уже месяц репетируем, а в Сеть утекло только сейчас. Мы со Steve'ом Vai'ем будем их объявлять, а потом сыграем несколько песен».




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14 янв 2023
V
VAMPCUT
Еврейские проклятия (на идиш):
Вэрн зол фун дир а блинчик ун фун им а кац, эр зол дих уфэсн ун мит дир зих дэрваргн – волт мэн фун айх бэйдн потэр геворн -
Чтоб ты превратился в блинчик, а он в кошку, и чтоб она тебя съела и подавилась тобой – избавились бы тогда от вас обоих.

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