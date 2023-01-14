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MIKE PORTNOY выступит с TWISTED SISTER



MIKE PORTNOY в недавнем интервью подтвердил, что вновь сыграет с TWISTED SISTER на шестом Metal Hall Of Fame, в рамках которого классический состав будет введён в Зал славы.



«Да, я тот самый "барабанщик", что будет на этой церемонии, и знаете, мы ведь уже месяц репетируем, а в Сеть утекло только сейчас. Мы со Steve'ом Vai'ем будем их объявлять, а потом сыграем несколько песен».







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