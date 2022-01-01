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Twisted Sister

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Гитарист TWISTED SISTER: «Комикам пора перестать шутить над внешностью»



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Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French считает, что «комикам пора прекратить высмеивать внешность людей».

French сделал свой комментарий всего через пару дней после того, как актёр Уилл Смит ворвался на сцену во время прямой трансляции церемонии вручения премии «Оскар» в этом году и ударил Криса Рока по лицу, после чего вернулся на своё место в первом ряду и выкрикнул в адрес комика угрозу, наполненную ненормативной лексикой.

Стычка произошла после того, как Рок пошутил над женой Смита, назвав Джейд Пинкетт Смит "G.I. Джейн" из-за её лысой головы, которая, как она ранее объясняла, вызвана алопецией.

Jay Jay French, который в 2018 году боролся с раком простаты, написал в своём аккаунте в Twitter:

«Никто никогда не должен бить другого человека, как @willsmith сделал с @chrisrock. Среди многих вопросов, которые это создало на #AcademyAwards2022, я думаю, что комикам пора прекратить смеяться над внешностью людей (особенно женщин), это унизительно и неоправданно».

Когда один из пользователей спросил «Почему особенно женщин?», тот ответил:

«Потому что женщин в целом оценивают по их внешности гораздо больше, чем мужчин, и в культурном плане нам, как обществу, нужно перешагнуть через это, если мы хотим развиваться. Тем не менее, оскорбительный юмор — это часть нашей сущности, так что, возможно, этого никогда не произойдёт».

Такую позицию явно не разделяет гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares, который защищал Рока в Твиттере. В одном из разговоров с фанатом Dino заметил, что Рок «не знал», что у Пинкетт Смит есть проблемы со здоровьем, и указал, что Крис — «комик», который «был нанят, чтобы высмеивать актёров» в качестве ведущего церемонии «Оскар» в этом году. Далее он сказал, что не считает шутку Рока «жестокой», объяснив, что «люди говорили детям кое-что похуже».

Другие музыканты, например, фронтмен группы KISS Paul Stanley, критиковали Голливуд за то, что Смиту аплодировал стоя, когда на церемонии вручения «Оскара» было объявлено, что он стал лучшим актёром за фильм «Король Ричард». Объявление о получении награды Смитом было сделано через несколько минут после того, как он «подрался» с Роком.

Paul написал в понедельник:

«Подождите... Крис Рок неудачно пошутил над внешностью Джады Пинкетт. Уилл Смит выходит на сцену и бьёт его по лицу, выкрикивая непристойности, а затем в слезах принимает "Оскар" со словами "Любовь заставляет делать безумные вещи" под овацию стоя?! WTF, Голливуд? Это не пробуждение. Это слабость».

На следующий день он уточнил:

«Какие личные проблемы могут воодушевить кого-то настолько, чтобы выйти на сцену и напасть на другого человека? И как тогда аудитория людей, считающих себя морально и социально сознательными, могла смотреть и провести остаток вечера, поддерживая его? Грустно и страшно».

Хотя большинство людей считают, что стендап-комедия — это возможность раздвинуть границы и заставить людей смеяться, и по своей природе она призвана провоцировать, в последние годы шутки стали противоречивыми, а некоторые темы и вовсе запретными. Несколько месяцев назад Дэйв Шаппелл столкнулся с критикой за высказывания о транссексуалах.

TWISTED SISTER




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