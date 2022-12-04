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*Новое видео METALLICA 81
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Видео с первого выступления PANTERA 16
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Twisted Sister

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4 дек 2022 : 		 Косметика от TWISTED SISTER

5 апр 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Комикам пора перестать шутить над внешностью»

31 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER защищает продюсера

30 янв 2022 : 		 EDDIE OJEDA: «Я заслуживаю большего признания в TWISTED SISTER»

17 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER назвал лейблы преступниками: «Все врут»

8 янв 2022 : 		 Сборник TWISTED SISTER выйдет зимой

1 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рассказал, как собирался судиться с Harley-Davidson

28 окт 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Мы одни из немногих, кто может доставить сотням тысяч человек радость»

26 окт 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER назвал две песни группы, которые стали стандартом в поп-музыке

24 сен 2021 : 		 JAY JAY FRENCH — о воссоединении TWISTED SISTER

27 июл 2021 : 		 Вокалист TWISTED SISTER заявил, что группе не платили деньги более 10 лет

22 июл 2021 : 		 VOTOV исполняют TWISTED SISTER

19 июл 2021 : 		 DEE SNIDER не желает воссоединения TWISTED SISTER

16 июл 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не знает, произойдёт воссоединение группы или нет

28 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: Как 9/11 объединили TWISTED SISTER

16 июн 2021 : 		 DEE SNIDER присоединился к MARK MENDOZA для исполнения композиции TWISTED SISTER

14 июн 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о культуре отмены

6 май 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

4 май 2021 : 		 DEE SNIDER: «У меня нет интереса в деле о выплате по иску об использовании музыки TWISTED SISTER»

4 май 2021 : 		 Австралийский политик заплатит более миллиона долларов за использование песни TWISTED SISTER

4 май 2021 : 		 Вокалист KROKUS: «Snider сам придумал тёрки с нами»

16 апр 2021 : 		 DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова

25 мар 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»

22 мар 2021 : 		 Участники TWISTED SISTER почтили память ударника

27 янв 2021 : 		 TWISTED SISTER были одними из лучших

23 янв 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа
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|||| 4 дек 2022

Косметика от TWISTED SISTER



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Rock And Roll Beauty совместно с TWISTED SISTER запустили линейку косметики — подробности доступны на www.revolutionbeauty.com/uk.




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4 дек 2022
Cinemanick
Ждём фирменные дилдаки от Хэлфорда.
Like!2
4 дек 2022
N
Nihel
Зашибись, давно хотел себе новый тональник подобрать, все не знал какой выбрать. Спасибо диснайдеру, выручил, теперь не попадём.
4 дек 2022
В
Вашингтон Ирвинг
А прикольная идея же, пусть и своеобразная. Мне кажется, во время расцвета глэма офигенно бы раскупалось.

просмотров: 366

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