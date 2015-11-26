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Twisted Sister

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4 май 2021 : 		 Вокалист KROKUS: «Snider сам придумал тёрки с нами»

16 апр 2021 : 		 DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова

25 мар 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»

22 мар 2021 : 		 Участники TWISTED SISTER почтили память ударника

27 янв 2021 : 		 TWISTED SISTER были одними из лучших

23 янв 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа

29 дек 2020 : 		 TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях

24 дек 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»

1 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

10 авг 2020 : 		 DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»

28 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе

19 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»

18 июл 2020 : 		 DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER

13 июл 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN

3 июл 2020 : 		 Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа

3 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»

13 июн 2020 : 		 EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»

19 апр 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба

12 мар 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»

9 дек 2019 : 		 Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив

23 окт 2019 : 		 Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER

4 май 2018 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»

9 июн 2017 : 		 TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL

2 мар 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них

20 янв 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню

14 ноя 2016 : 		 Видео с последнего концерта TWISTED SISTER
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Вокалист KROKUS: «Snider сам придумал тёрки с нами»



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В рамках недавнего интервью для Tulsa Music Stream вокалист KROKUS Marc Storace ответил на вопрос, зарыли ли они топор войны с Dee Snider'ом из TWISTED SISTER:

«Да топора-то и не было никогда. Он его сам и придумал, потому что всё, что было, — это нам не понравились сценические костюмы, которые придумала для нас его жена, и мы отказались их покупать. Вот и всё. Все эти права человека и всё такое [смеётся]. Я не хочу платить за то, что не хочу покупать. А потом мы поссорились, и я думаю, что наш тур-менеджер выбросил их в корзину и сжёг. Это рок-н-ролл. И ты живёшь, двигаешься вперёд и забываешь обо всём.

Но несколько лет назад так сложилось, что я должен был выступать на фестивале Wacken [Open Air в Германии] вместе с Dee Snider'ом в одной связке, причём я был в составе "Rock Meets Classic". Там целый оркестр, рок-группа и приглашённые певцы. И я был среди участников, а Dee пригласили в качестве хедлайнера, и он сказал: "Я соглашусь, только если вы выгоните Storace из шоу". Так что эти ребята были поставлены в тупик, потому что я уже работал с ними ранее, это был третий раз, когда я сотрудничал с ними. И они сказали: "О, нам очень жаль, Marc. Но выбор за тобой. Он сказал, что не будет этого делать. Это зависит от тебя". Но я ответил: "Слушайте, я сам ухожу. Потому что это выступление полезно для вас. Ну а мы сыграем в другой раз". Но я был готов, ещё до того, как услышал об этой ситуации, потому что я знал, что мы будем выступать в одном составе, я был готов подойти к Dee и сказать: "Эй, чувак, давай встретимся и выпьем пива. Давай. Остынь"».

KROKUS



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


4 май 2021, 13:25		Уже около месяца слушаю в основном Кrokus и Twisted Sister... не знал о конфликте, забавно.


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