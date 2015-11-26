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Вокалист KROKUS: «Snider сам придумал тёрки с нами»



В рамках недавнего интервью для Tulsa Music Stream вокалист KROKUS Marc Storace ответил на вопрос, зарыли ли они топор войны с Dee Snider'ом из TWISTED SISTER:



«Да топора-то и не было никогда. Он его сам и придумал, потому что всё, что было, — это нам не понравились сценические костюмы, которые придумала для нас его жена, и мы отказались их покупать. Вот и всё. Все эти права человека и всё такое [смеётся]. Я не хочу платить за то, что не хочу покупать. А потом мы поссорились, и я думаю, что наш тур-менеджер выбросил их в корзину и сжёг. Это рок-н-ролл. И ты живёшь, двигаешься вперёд и забываешь обо всём.



Но несколько лет назад так сложилось, что я должен был выступать на фестивале Wacken [Open Air в Германии] вместе с Dee Snider'ом в одной связке, причём я был в составе "Rock Meets Classic". Там целый оркестр, рок-группа и приглашённые певцы. И я был среди участников, а Dee пригласили в качестве хедлайнера, и он сказал: "Я соглашусь, только если вы выгоните Storace из шоу". Так что эти ребята были поставлены в тупик, потому что я уже работал с ними ранее, это был третий раз, когда я сотрудничал с ними. И они сказали: "О, нам очень жаль, Marc. Но выбор за тобой. Он сказал, что не будет этого делать. Это зависит от тебя". Но я ответил: "Слушайте, я сам ухожу. Потому что это выступление полезно для вас. Ну а мы сыграем в другой раз". Но я был готов, ещё до того, как услышал об этой ситуации, потому что я знал, что мы будем выступать в одном составе, я был готов подойти к Dee и сказать: "Эй, чувак, давай встретимся и выпьем пива. Давай. Остынь"».







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