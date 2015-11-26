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Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа



Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French призвал всех прокатить действующего президента на выборах в ноябре мимо кресла:



«Трамп — функционально неграмотный расист. Мы должны сбросить Трампа в ноябре, чтобы спасти Верховный суд! И, пожалуйста, НАДЕВАЙТЕ МАСКИ!!! Они защитят и вас, и меня!»



Jay Jay — не первый участник TWISTED SISTER, который открыто критикует Трампа. Вокалист группы, Dee Snider, который лично знаком с Трампом после неоднократного выступления в "The Celebrity Apprentice", недавно заявил, что «крайне разочарован» тем, как Трамп справляется с пандемией коронавируса.



«Многого из этого можно было бы избежать. Я имею в виду, некоторые вещи были неизбежны — вирус приближался, болезнь приближалась, смерть приближалась. Это было неизбежно, но то, как с этим справились... многие смерти можно было предотвратить, и мы могли бы быть впереди, а не позади. Сейчас у меня такое ощущение, что в моей стране мы постоянно пытаемся догнать вирус, так как он делает то, что хочет. Это могло бы быть совсем иначе, но мы, к сожалению, не учились на уроках других».



Dee также написал в Твиттере на днях, что предстоящие президентские выборы «не связаны ни с Трампом, ни с предполагаемым кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом».



«Речь идёт о том, чтобы вернуть баланс в систему. Речь идёт о Конституции и Билле о правах. Речь идёт об Американской Мечте. Речь идёт о праве выбора... На всех уровнях. Дело не в том, чтобы целовать задницы диктаторам и деспотам-коммунистам!»































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