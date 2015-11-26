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Twisted Sister

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3 июл 2020 : 		 Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа

3 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»

13 июн 2020 : 		 EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»

19 апр 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба

12 мар 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»

9 дек 2019 : 		 Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив

23 окт 2019 : 		 Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER

4 май 2018 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»

9 июн 2017 : 		 TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL

2 мар 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них

20 янв 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню

14 ноя 2016 : 		 Видео с последнего концерта TWISTED SISTER

5 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

7 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

4 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

5 сен 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

20 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TWISTED SISTER

25 июл 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

23 июл 2016 : 		 Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER

20 июл 2016 : 		 Редкие концертные записи TWISTED SISTER вышли в виде бокс-сета

13 июл 2016 : 		 Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER

25 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER

15 июн 2016 : 		 Концертный релиз TWISTED SISTER выйдет летом

28 май 2016 : 		 Гитарист TWISTED SISTER считает, что "всем насрать" на новые песни от ветеранов рока

22 май 2016 : 		 Музыканты TWISTED SISTER, TESTAMENT, RATT, WINGER исполнили хит OZZY OSBOURNE

19 май 2016 : 		 Барабанщик QUIET RIOT присоединился на сцене к TWISTED SISTER
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Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа



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Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French призвал всех прокатить действующего президента на выборах в ноябре мимо кресла:

«Трамп — функционально неграмотный расист. Мы должны сбросить Трампа в ноябре, чтобы спасти Верховный суд! И, пожалуйста, НАДЕВАЙТЕ МАСКИ!!! Они защитят и вас, и меня!»

Jay Jay — не первый участник TWISTED SISTER, который открыто критикует Трампа. Вокалист группы, Dee Snider, который лично знаком с Трампом после неоднократного выступления в "The Celebrity Apprentice", недавно заявил, что «крайне разочарован» тем, как Трамп справляется с пандемией коронавируса.

«Многого из этого можно было бы избежать. Я имею в виду, некоторые вещи были неизбежны — вирус приближался, болезнь приближалась, смерть приближалась. Это было неизбежно, но то, как с этим справились... многие смерти можно было предотвратить, и мы могли бы быть впереди, а не позади. Сейчас у меня такое ощущение, что в моей стране мы постоянно пытаемся догнать вирус, так как он делает то, что хочет. Это могло бы быть совсем иначе, но мы, к сожалению, не учились на уроках других».

Dee также написал в Твиттере на днях, что предстоящие президентские выборы «не связаны ни с Трампом, ни с предполагаемым кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом».

«Речь идёт о том, чтобы вернуть баланс в систему. Речь идёт о Конституции и Билле о правах. Речь идёт об Американской Мечте. Речь идёт о праве выбора... На всех уровнях. Дело не в том, чтобы целовать задницы диктаторам и деспотам-коммунистам!»

TWISTED SISTER














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