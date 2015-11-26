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Twisted Sister

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25 мар 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»

22 мар 2021 : 		 Участники TWISTED SISTER почтили память ударника

27 янв 2021 : 		 TWISTED SISTER были одними из лучших

23 янв 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа

29 дек 2020 : 		 TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях

24 дек 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»

1 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

10 авг 2020 : 		 DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»

28 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе

19 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»

18 июл 2020 : 		 DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER

13 июл 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN

3 июл 2020 : 		 Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа

3 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»

13 июн 2020 : 		 EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»

19 апр 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба

12 мар 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»

9 дек 2019 : 		 Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив

23 окт 2019 : 		 Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER

4 май 2018 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»

9 июн 2017 : 		 TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL

2 мар 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них

20 янв 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню

14 ноя 2016 : 		 Видео с последнего концерта TWISTED SISTER

5 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

7 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER
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Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»



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Гитарист TWISTED SISTER в очередной раз подверг критике Зал Славы Рок-н-Ролла за то, что эта организация не признаёт знаковых и популярных в 1980-е музыкантов:

«Мне это не нравится. Много лет назад я ходил в Зал славы рок-н-ролла и думал, что это самый худший кусок дерьма, который я когда-либо видел. Я не понимал этого. Я говорил себе... Вот что я говорил себе... "Я житель Нью-Йорка, так что я должен понять, почему Пэтти Смит..." Послушайте, к чёрту всё это. Дело в том, что Зал славы рок-н-ролла находится в Кливленде. Кливленд — на Среднем Западе. Почему там нет KANSAS, почему нет REO SPEEDWAGON, почему нет Bob'a Seger'a — почему нет групп, которые поддерживали грёбаный рок-н-ролл на плаву в 1980-х? Почему отсутствуют JUDAS PRIEST, почему нет IRON MAIDEN, почему нет артистов, которые поддерживали весь этот грёбаный бизнес, потому что для Вас было так круто сказать, что мы — отстой, там важно было заявить: "1980-е годы — отстой".

У меня есть новости для всех вас: 80-е не только не были отстойными, но 80-е с точки зрения молодёжи по всему миру — в Южной Америке, Европе, Японии, на Дальнем Востоке, в Индии — они сегодня заполняют стадионы благодаря музыке, которую мы создали в то время. И если эта музыка так чертовски важна, то почему, чёрт возьми, нас не уважают в Зале славы рок-н-ролла? Вот что меня раздражает. Дело не в том, что THE BEATLES не должны быть там; конечно, они должны быть там, конечно, многие из групп, что включены, находятся там по праву, но там также должно быть около 30–40 других команд, которые, на самом деле, способствовали распространению и развитию той музыки, на которой мы выросли, которую играл я, и которая вдохновляла вас. И пока это не будет признано, я не буду уважать это заведение. Я просто думаю, что это совершенно ошибочно, это лишь элитарное заведение и настоящая хрень!»

TWISTED SISTER








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Kiskenbassker


25 мар 2021, 13:06		Почему Зал Славы критикуют только те, кого в нем нет?

NickAfon


25 мар 2021, 14:10		правильно говорит, это просто частная лавка. что хочу то и ворочу

jesus666


25 мар 2021, 14:26		Зал славы это круто!!judas и iron рано или поздно там будут,а хуетень twisted никогда😂


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