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Гитарист TWISTED SISTER : «ЗСРнР — хрень жи есть!»



Гитарист TWISTED SISTER в очередной раз подверг критике Зал Славы Рок-н-Ролла за то, что эта организация не признаёт знаковых и популярных в 1980-е музыкантов:



«Мне это не нравится. Много лет назад я ходил в Зал славы рок-н-ролла и думал, что это самый худший кусок дерьма, который я когда-либо видел. Я не понимал этого. Я говорил себе... Вот что я говорил себе... "Я житель Нью-Йорка, так что я должен понять, почему Пэтти Смит..." Послушайте, к чёрту всё это. Дело в том, что Зал славы рок-н-ролла находится в Кливленде. Кливленд — на Среднем Западе. Почему там нет KANSAS, почему нет REO SPEEDWAGON, почему нет Bob'a Seger'a — почему нет групп, которые поддерживали грёбаный рок-н-ролл на плаву в 1980-х? Почему отсутствуют JUDAS PRIEST, почему нет IRON MAIDEN, почему нет артистов, которые поддерживали весь этот грёбаный бизнес, потому что для Вас было так круто сказать, что мы — отстой, там важно было заявить: "1980-е годы — отстой".



У меня есть новости для всех вас: 80-е не только не были отстойными, но 80-е с точки зрения молодёжи по всему миру — в Южной Америке, Европе, Японии, на Дальнем Востоке, в Индии — они сегодня заполняют стадионы благодаря музыке, которую мы создали в то время. И если эта музыка так чертовски важна, то почему, чёрт возьми, нас не уважают в Зале славы рок-н-ролла? Вот что меня раздражает. Дело не в том, что THE BEATLES не должны быть там; конечно, они должны быть там, конечно, многие из групп, что включены, находятся там по праву, но там также должно быть около 30–40 других команд, которые, на самом деле, способствовали распространению и развитию той музыки, на которой мы выросли, которую играл я, и которая вдохновляла вас. И пока это не будет признано, я не буду уважать это заведение. Я просто думаю, что это совершенно ошибочно, это лишь элитарное заведение и настоящая хрень!»







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