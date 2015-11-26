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Twisted Sister

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16 апр 2021 : 		 DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова

25 мар 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»

22 мар 2021 : 		 Участники TWISTED SISTER почтили память ударника

27 янв 2021 : 		 TWISTED SISTER были одними из лучших

23 янв 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа

29 дек 2020 : 		 TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях

24 дек 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»

1 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

10 авг 2020 : 		 DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»

28 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе

19 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»

18 июл 2020 : 		 DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER

13 июл 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN

3 июл 2020 : 		 Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа

3 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»

13 июн 2020 : 		 EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»

19 апр 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба

12 мар 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»

9 дек 2019 : 		 Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив

23 окт 2019 : 		 Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER

4 май 2018 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»

9 июн 2017 : 		 TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL

2 мар 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них

20 янв 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню

14 ноя 2016 : 		 Видео с последнего концерта TWISTED SISTER

5 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
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DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова



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В рамках недавнего интервью у DEE SNIDER'a спросили, каковы шансы вновь увидеть TWISTED SISTER на сцене, на что он ответил:

«Мы на одной волне, и я бы хотел воссоединиться с парнями ради одной-двух благотворительных песен. Если Fallon позовёт и скажет, а он наш ярый фанат: "Эй, ребята, приходите на шоу и слабайте одну из ваших Рождественских мелодий, ась?" или что-то ещё в таком духе, то мне бы это было по нраву. Выходить и вновь играть 90-минутное или даже двухчасовое шоу TS? Я не думаю, что такое будет.

Мне и сольно хорошо. Я попал в Top-20 с прошлым альбомом, что чертовски озадачило Тэйлор Свифт и Канье [З-д] . "Что этот старпёр тут делает, ась?" И я отвечаю: "Знать не знаю, в непонятках. Но людям нравится!"

Нужно немного времени для того, чтобы найти свою позицию в металл-сообществе, вот туда и держу курс».

DEE SNIDER








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Exceptional


16 апр 2021, 12:56		Сольники Снайдера действительно очень крутые! Уважаю мужика!

НELLECTOR


16 апр 2021, 14:20		У него всё норм. И Twisted Sister и Desperado и Widowmaker и Van Helsing's Curse


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