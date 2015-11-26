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DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER . Снова



В рамках недавнего интервью у DEE SNIDER'a спросили, каковы шансы вновь увидеть TWISTED SISTER на сцене, на что он ответил:



«Мы на одной волне, и я бы хотел воссоединиться с парнями ради одной-двух благотворительных песен. Если Fallon позовёт и скажет, а он наш ярый фанат: "Эй, ребята, приходите на шоу и слабайте одну из ваших Рождественских мелодий, ась?" или что-то ещё в таком духе, то мне бы это было по нраву. Выходить и вновь играть 90-минутное или даже двухчасовое шоу TS? Я не думаю, что такое будет.



Мне и сольно хорошо. Я попал в Top-20 с прошлым альбомом, что чертовски озадачило Тэйлор Свифт и Канье [З-д] . "Что этот старпёр тут делает, ась?" И я отвечаю: "Знать не знаю, в непонятках. Но людям нравится!"



Нужно немного времени для того, чтобы найти свою позицию в металл-сообществе, вот туда и держу курс».







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