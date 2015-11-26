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Twisted Sister

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8 янв 2022 : 		 Сборник TWISTED SISTER выйдет зимой

1 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рассказал, как собирался судиться с Harley-Davidson

28 окт 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Мы одни из немногих, кто может доставить сотням тысяч человек радость»

26 окт 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER назвал две песни группы, которые стали стандартом в поп-музыке

24 сен 2021 : 		 JAY JAY FRENCH — о воссоединении TWISTED SISTER

27 июл 2021 : 		 Вокалист TWISTED SISTER заявил, что группе не платили деньги более 10 лет

22 июл 2021 : 		 VOTOV исполняют TWISTED SISTER

19 июл 2021 : 		 DEE SNIDER не желает воссоединения TWISTED SISTER

16 июл 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не знает, произойдёт воссоединение группы или нет

28 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: Как 9/11 объединили TWISTED SISTER

16 июн 2021 : 		 DEE SNIDER присоединился к MARK MENDOZA для исполнения композиции TWISTED SISTER

14 июн 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о культуре отмены

6 май 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

4 май 2021 : 		 DEE SNIDER: «У меня нет интереса в деле о выплате по иску об использовании музыки TWISTED SISTER»

4 май 2021 : 		 Австралийский политик заплатит более миллиона долларов за использование песни TWISTED SISTER

4 май 2021 : 		 Вокалист KROKUS: «Snider сам придумал тёрки с нами»

16 апр 2021 : 		 DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова

25 мар 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»

22 мар 2021 : 		 Участники TWISTED SISTER почтили память ударника

27 янв 2021 : 		 TWISTED SISTER были одними из лучших

23 янв 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа

29 дек 2020 : 		 TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях

24 дек 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»

1 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

10 авг 2020 : 		 DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»

28 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе
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|||| 8 янв 2022

Сборник TWISTED SISTER выйдет зимой



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Friday Music совместно с TWISTED SISTER 14 января выпустят новую компиляцию лучших треков, "Greatest Hits - Tear It Loose (Studio & Live)", которая будет доступна на двойном виниле:

LP1

01. Under The Blade

02. Shoot 'Em Down

03. The Kids Are Back

04. I Am (I'm Me)

05. You Can't Stop Rock 'N' Roll

06. We're Not Gonna Take It

07. I Wanna Rock

08. The Price

09. Leader of The Pack

10. Fire Still Burns

11. Hot Love

12. Wake Up The Sleeping Giant

LP2

01. What You Don't Know Sure Can Hurt You (Live from the Marquee)

02. Sin After Sin (Live from the Marquee)

03. Tear It Loose (Live from the Marquee)

04. Stay Hungry (Live from Hammersmith)

05. Knife In The Back (Live from Hammersmith)

06. We're Gonna Make It (Live from Hammersmith)

07. Destroyer (Live from Astoria)

08. Ride to Live (Live from Astoria)

09. Come Out & Play (Live from Astoria)

10. S.M.F. (Live from Astoria)

TWISTED SISTER To Release



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