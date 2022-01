8 янв 2022



Сборник TWISTED SISTER выйдет зимой



Friday Music совместно с TWISTED SISTER 14 января выпустят новую компиляцию лучших треков, "Greatest Hits - Tear It Loose (Studio & Live)", которая будет доступна на двойном виниле:



LP1



01. Under The Blade



02. Shoot 'Em Down



03. The Kids Are Back



04. I Am (I'm Me)



05. You Can't Stop Rock 'N' Roll



06. We're Not Gonna Take It



07. I Wanna Rock



08. The Price



09. Leader of The Pack



10. Fire Still Burns



11. Hot Love



12. Wake Up The Sleeping Giant



LP2



01. What You Don't Know Sure Can Hurt You (Live from the Marquee)



02. Sin After Sin (Live from the Marquee)



03. Tear It Loose (Live from the Marquee)



04. Stay Hungry (Live from Hammersmith)



05. Knife In The Back (Live from Hammersmith)



06. We're Gonna Make It (Live from Hammersmith)



07. Destroyer (Live from Astoria)



08. Ride to Live (Live from Astoria)



09. Come Out & Play (Live from Astoria)



10. S.M.F. (Live from Astoria)







