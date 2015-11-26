19 июл 2020



Гитарист TWISTED SISTER : «Хотите ходить без масок? Получите смерть»



Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French обратился к острой проблеме последних дней, когда законодатели усилили давление на своих избирателей, чтобы они носили маски для ограничения распространения коронавируса. Спустя месяцы после того, как его собственные советники порекомендовали это, президент Дональд Трамп наконец-то надел маску на людях в минувшие выходные во время посещения раненых военнослужащих Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида.



«Всем тем, кто считает, что ношение маски отнимает у вас свободу, я полагаю, ваш девиз: "Дайте мне свободу или дайте мне смерть". Пожалуйста, не носите её, и можете получить и то, и другое!»



В исследовании, опубликованном в прошлом месяце, исследователи из Техасского университета A&M, Калифорнийского технологического института и Калифорнийского университета Сан-Диего пришли к выводу, «что ношение масок для лица в общественных местах соответствует наиболее эффективному средству предотвращения передачи инфекции от человека к человеку».













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