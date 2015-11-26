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Twisted Sister

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19 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»

18 июл 2020 : 		 DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER

13 июл 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN

3 июл 2020 : 		 Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа

3 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»

13 июн 2020 : 		 EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»

19 апр 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба

12 мар 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»

9 дек 2019 : 		 Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив

23 окт 2019 : 		 Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER

4 май 2018 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»

9 июн 2017 : 		 TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL

2 мар 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них

20 янв 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню

14 ноя 2016 : 		 Видео с последнего концерта TWISTED SISTER

5 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

7 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

4 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

5 сен 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

20 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TWISTED SISTER

25 июл 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

23 июл 2016 : 		 Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER

20 июл 2016 : 		 Редкие концертные записи TWISTED SISTER вышли в виде бокс-сета

13 июл 2016 : 		 Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER

25 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER

15 июн 2016 : 		 Концертный релиз TWISTED SISTER выйдет летом
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|||| 19 июл 2020

Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»



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Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French обратился к острой проблеме последних дней, когда законодатели усилили давление на своих избирателей, чтобы они носили маски для ограничения распространения коронавируса. Спустя месяцы после того, как его собственные советники порекомендовали это, президент Дональд Трамп наконец-то надел маску на людях в минувшие выходные во время посещения раненых военнослужащих Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида.

«Всем тем, кто считает, что ношение маски отнимает у вас свободу, я полагаю, ваш девиз: "Дайте мне свободу или дайте мне смерть". Пожалуйста, не носите её, и можете получить и то, и другое!»

В исследовании, опубликованном в прошлом месяце, исследователи из Техасского университета A&M, Калифорнийского технологического института и Калифорнийского университета Сан-Диего пришли к выводу, «что ношение масок для лица в общественных местах соответствует наиболее эффективному средству предотвращения передачи инфекции от человека к человеку».

TWISTED SISTER





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