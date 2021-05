сегодня



DEE SNIDER: «У меня нет интереса в деле о выплате по иску об использовании музыки TWISTED SISTER »



Тридцатого апреля австралийский политик Clive Palmer был признан виновным в незаконном использовании композиции TWISTED SISTER "We're Not Gonna Take It" и обязан выплатить миллион долларов в адрес Universal Music.



Через несколько часов Snider отреагировал на это сообщение:



«У меня нет никакой финансовой заинтересованности в этом деле. И никогда не было. Как и многие музыканты, я продал свой каталог достаточно давно. Я ввязался в эту битву чтобы защитить мое творчество и встать за тех, кто безнаказанно был ограблен и не имел возможности бороться за свои права».



В 2015 году Snider продал Snidest Music права на 69 песен, включая "We're Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock" — части Universal Music Publishing Group (UMPG) за, как он позже признался, "много денег".



















