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Twisted Sister

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DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER



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Вокалист TWISTED SISTER Dee Snider в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как Mike Portnoy оказался в туре с группой, и каким были впечатления от него у Dee:

«О, ну я далеко не фанат прог-рока. Когда я занимался шоу на радио и вышла "Pull Me Under", я много раз ставил её в рамках моего шоу и считаю её отличной песней, а группу — прекрасными музыкантами. Mike был выбором Эй-Джея Перо на замену. Тут всё просто: TS не давали много концертов, мы играли концертов 10, может, 20 в году. И эти шоу стоили дорого, они были очень важными. Когда ты сильно не загружен, всё имеет значение. И мы осознали, что если кто-то заболеет и по каким-то причинам не сможет выступить, то раз ты даёшь десять концертов в год, то ты лишишься десяти процентов дохода за год. Так что мы собрались и каждый выбрал себе замену в случае чего.

Эй-Джей дружил с Mike'ом, Mike — с ним, и они играли в ADRENALINE MOB, так что Mike был просто его сменщиком. Это не вопрос жизни и смерти — мы не обсуждали варианты, что делать, если кто-то уйдёт, мы лишь говорили о том, что если вдруг кто-то не сможет в конкретный момент... Ну, к примеру, мои дети попали в больницу и мне нужно быть дома, меня бы подменили. И шесть месяцев спустя Эй-Джей умер. И как будто он выбрал того, кто его сменит. Так что мы обратились к Mike'y, он согласился. Великолепный барабанщик.

И что было самое невероятное, лишний раз подчёркивающее его класс, — и я считаю, что людям стоит об этом знать — он учился по концертным записям Эй-Джея, он копировал всё бит в бит, удар в удар, удар по тарелке в удар по тарелке. Он пришел, и это было... Он ничего не изменил. Никакого Mike'a Portnoy, тут был только Эй-Джей. И мы спросили его о том, хочет ли он сделать соло, на что он ответил: "Я не буду играть соло". И мы тогда ставили соло Эй-Джея в записи на экране, мы успели снять один из последних его концертов. Он не играл соло, мы оставили соло Эй-Джея.

Люди в зале плакали. Так что это очень талантливый, классный человек, относящийся с огромным уважением к другим музыкантам и их творчеству, — он не из тех, кто выставляет своё эго на первый план. Люблю этого парня!»

DEE SNIDER On Drummer MIKE PORTNOY Filling In For A.J. PERO On TWISTED SISTER's Final Tour -



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