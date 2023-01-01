сегодня



Вокалист TWISTED SISTER твёрдо не планирует новых выступлений



У Dee Snider'a спросили, какие впечатления у него остались от выступления TWISTED SISTER на церемонии по вводу в Зал славы металла, на что он ответил:



«Ну, мы опробовали всё накануне вечером [во время репетиции], и, как оказалось, вы можете забыть, как ездить на велосипеде. Нет, это было здорово. Кто-то сказал, что никогда не видел, чтобы Mark "The Animal" Mendoza так улыбался. Так что мы отлично провели время прошлым вечером, и мы с нетерпением ждём сегодняшнего».



Продолжая рассуждать о времени, прошедшем с последнего выступления TWISTED SISTER, Snider сказал:



«С тех пор я съел много блинов и кексов, так что я уже не в такой форме, как раньше».



На секунду став более серьёзным, он продолжил: «Но знаете, это весело. Я люблю этих ребят, и это была одна из лучших вещей в воссоединении — снова быть друзьями, и мы друзья».



На очевидный вопрос: «Собираетесь ли вы продолжать дальше или это просто одноразовый проект?», он ответил:



«Твёрдое "нет планов". Вообще никаких планов».







+0 -0



просмотров: 113

