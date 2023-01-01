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*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 41
*PANTERA отменили и в Австрии 25
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Twisted Sister

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Вокалист TWISTED SISTER твёрдо не планирует новых выступлений



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У Dee Snider'a спросили, какие впечатления у него остались от выступления TWISTED SISTER на церемонии по вводу в Зал славы металла, на что он ответил:

«Ну, мы опробовали всё накануне вечером [во время репетиции], и, как оказалось, вы можете забыть, как ездить на велосипеде. Нет, это было здорово. Кто-то сказал, что никогда не видел, чтобы Mark "The Animal" Mendoza так улыбался. Так что мы отлично провели время прошлым вечером, и мы с нетерпением ждём сегодняшнего».

Продолжая рассуждать о времени, прошедшем с последнего выступления TWISTED SISTER, Snider сказал:

«С тех пор я съел много блинов и кексов, так что я уже не в такой форме, как раньше».

На секунду став более серьёзным, он продолжил: «Но знаете, это весело. Я люблю этих ребят, и это была одна из лучших вещей в воссоединении — снова быть друзьями, и мы друзья».

На очевидный вопрос: «Собираетесь ли вы продолжать дальше или это просто одноразовый проект?», он ответил:

«Твёрдое "нет планов". Вообще никаких планов».




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