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Twisted Sister

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27 янв 2021 : 		 TWISTED SISTER были одними из лучших

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24 дек 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»

1 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

10 авг 2020 : 		 DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»

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19 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»

18 июл 2020 : 		 DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER

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3 июл 2020 : 		 Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа

3 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»

13 июн 2020 : 		 EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»

19 апр 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба

12 мар 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»

9 дек 2019 : 		 Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив

23 окт 2019 : 		 Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER

4 май 2018 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»

9 июн 2017 : 		 TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL

2 мар 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них

20 янв 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню

14 ноя 2016 : 		 Видео с последнего концерта TWISTED SISTER

5 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

7 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

4 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

5 сен 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
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TWISTED SISTER были одними из лучших



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Вокалист TWISTED SISTER Dee Snider в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, каким ему видится наследие группы в 2021 году:

«TWISTED SISTER была одной из величайших концертных групп всех времён. Мы были на многих фестивалях, на многих концертных площадках, и для многих групп, для которых мы открывались, мы были смертоносны.

И Лемми Килмистер незадолго до смерти сказал мне: "Dee, ты один из трёх величайших фронтменов, которых я когда-либо видел. И лучший в общении со зрителями". А мне нужно было общаться с аудиторией. И это сказал мне Лемми, который был техником у Джими Хендрикса и видел THE BEATLES в клубе "Covern". Он понимал толк во фронтменах. Но расстраивает то, что мы не были на вершине достаточно долго, чтобы люди действительно узнали об этом.

К счастью, после того, как мы воссоединились, о нас узнали больше. Мы продержались дольше, чем в первый раз, что было несколько странно... Люди видят, что в этой группе было нечто большее, чем просто взлёт на вершину в 1980-х. И мы были очень важны, мы оказали влияние на тех, кто занимал первые строчки, — BON JOVI и SKID ROW, CINDERELLA и OVERKILL, ANTHRAX и PUBLIC ENEMY.

Chuck D мне как-то сказал: "Если бы не TWISTED SISTER, не было бы PUBLIC ENEMY". Он видел нас в клубах, где мы были такими бунтарскими и прямолинейными, что дух захватывало. И он сказал, что это и вдохновило его взять и собрать такую же прямолинейную хип-хоп-формацию. Так что люди начинают понимать: "Эта группа имела больше значения, чем просто пара песен и клипов на MTV"».

DEE SNIDER:



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