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TWISTED SISTER были одними из лучших



Вокалист TWISTED SISTER Dee Snider в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, каким ему видится наследие группы в 2021 году:



«TWISTED SISTER была одной из величайших концертных групп всех времён. Мы были на многих фестивалях, на многих концертных площадках, и для многих групп, для которых мы открывались, мы были смертоносны.



И Лемми Килмистер незадолго до смерти сказал мне: "Dee, ты один из трёх величайших фронтменов, которых я когда-либо видел. И лучший в общении со зрителями". А мне нужно было общаться с аудиторией. И это сказал мне Лемми, который был техником у Джими Хендрикса и видел THE BEATLES в клубе "Covern". Он понимал толк во фронтменах. Но расстраивает то, что мы не были на вершине достаточно долго, чтобы люди действительно узнали об этом.



К счастью, после того, как мы воссоединились, о нас узнали больше. Мы продержались дольше, чем в первый раз, что было несколько странно... Люди видят, что в этой группе было нечто большее, чем просто взлёт на вершину в 1980-х. И мы были очень важны, мы оказали влияние на тех, кто занимал первые строчки, — BON JOVI и SKID ROW, CINDERELLA и OVERKILL, ANTHRAX и PUBLIC ENEMY.



Chuck D мне как-то сказал: "Если бы не TWISTED SISTER, не было бы PUBLIC ENEMY". Он видел нас в клубах, где мы были такими бунтарскими и прямолинейными, что дух захватывало. И он сказал, что это и вдохновило его взять и собрать такую же прямолинейную хип-хоп-формацию. Так что люди начинают понимать: "Эта группа имела больше значения, чем просто пара песен и клипов на MTV"».







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