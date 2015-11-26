сегодня



Гитарист TWISTED SISTER : «Мы одни из немногих, кто может доставить сотням тысяч человек радость»



Jay Jay French в рамках недавнего интервью обсудил причину, по которой TWISTED SISTER считается одной из лучших концертных групп:



«Когда фанаты приходят на концерт группы, они ожидают определённых песен, — всегда. И когда группа говорит: "Вот несколько новых вещей из нашего нового альбома", это означает, что они играют не то, что хочет услышать публика. А мы уже давно решили: "Мы хотим играть именно то, что они хотят услышать". Это одна из причин, почему мы были так успешны: мы играли именно то, что они хотели услышать. "Вот 17 песен. Мы сыграем эти 17; они должны сделать вас очень счастливыми. Если вы хотите, чтобы мы заменили пару из них на что-то новое, давайте проголосуем". Знаете, как все проголосовали бы? 99 к одному — не делать этого. Поэтому, когда большинство классических групп выпускает новую пластинку, их ошибка в том, что они говорят: "О, мы будем продвигать нашу новую пластинку". Никому нет дела до вашей новой пластинки. На самом деле нет. Так что происходит следующее: [группы] обманывают себя, думая, что им есть дело до этого, и в первую неделю они играют пять песен, в следующую неделю — четыре, в следующую [неделю] — две, а через месяц после начала тура они играют одну песню с новой пластинки. Почему? Потому что это никого не интересует. Это не значит, что песня плохая; это не значит, что группа плохая — это не значит ровным счётом ничего. Дело в том, что вы — артисты. Так в чём же суть? Вы здесь для того, чтобы развлекать или нет? Есть люди, которым всё равно. Бобу Дилану абсолютно всё равно, нравится вам то, как он выступает, или нет. Он поворачивается к вам спиной, он бормочет, вы даже не понимаете, какую херню он поёт. Он хочет так делать — это его методы. Мы так не работаем.



Послушайте, позвольте мне сказать вам так: нравится вам TWISTED SISTER или не нравится, но вот неоспоримый факт: мы одна из немногих групп, которой промоутер доверит сто тысяч человек. Всё просто. Мы сыграли множество таких концертов. Сто тысяч человек на закрытии фестиваля. Я не говорю о том дне, когда вы играете перед десятью или двадцатью тысячами, я говорю о ста тысячах. Когда ты выступаешь на фестивале, который вмещает от восьмидесяти до ста десяти тысяч человек, и ты — хедлайнер, ты просто обязан не быть отстоем; ты должен быть великим; и ты должен быть уверен, что ты велик; и ты должен быть уверен, что все уйдут и скажут: "Это было здорово, и это был отличный фестиваль". Это ответственность, которая лежит на KISS, на JUDAS PRIEST, на AC/DC, на DEF LEPPARD... Это группы высшего эшелона, которые выходят на сцену и о которых говорят... IRON MAIDEN; нас всего двадцать исполнителей, которые могут выйти на сцену и взять на себя ответственность доставить счастье сотне тысяч людей. Ну, для этого нужно быть действительно хорошим. А потом, когда вы достигнете и обретёте эту способность, вы должны быть благодарны за то, что вы достигли этой способности, и вы должны каждый раз дарить людям счастье. И это то, чем я, пожалуй, больше всего горжусь».







</div>





+0 -1



просмотров: 309

