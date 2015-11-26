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Гитарист TWISTED SISTER назвал лейблы преступниками: «Все врут»



В новом интервью на шоу A Discussion With Dean Cramer гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French рассказал о репутации звукозаписывающих лейблов как мошенников, которые обдирают артистов на каждом шагу. Он сказал:



«Рок-н-ролл, скажу прямо, — это преступное предприятие. Рекорд-лейблы — преступники. Всё просто. Они просто легальные преступники. Поэтому, когда вы находитесь в выгребной яме преступности, будь то явная преступность, другими словами, будь то преступность "синих воротничков", когда кто-то угрожает вашей жизни оружием, или преступность "белых воротничков", вы имеете дело с преступниками. То есть вы имеете дело с подлыми, низкими, лживыми людьми. Вы не верите ничему из этого фигни, потому что все врут. Так что приходится привыкать к этому».







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