Гитарист TWISTED SISTER назвал две песни группы, которые стали стандартом в поп-музыке



Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French рассказал бразильскому изданию Wikimetal о том, что в наше время, когда музыкальный рынок перенасыщен, одной группе, артисту или автору песен становится всё труднее выделяться из толпы, чтобы быть услышанным и зарабатывать на жизнь музыкой.



Он сказал:



«Прежде всего, хорошая новость в том, что любой может записать альбом. Но плохая новость заключается в том, что любой может сделать запись. И когда появляется так много всего, как же выделиться? Это становится проблемой. Так получилось, что у нас есть две песни — "We're Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock" — которые выделялись из общего фона настолько, что стали эталонами в мире популярной музыки, точно так же, как "Don't Stop Believin'" группы JOURNEY — просто эталон. Нравятся они вам или нет, не суть важно — это песня-флагман. QUEEN "We Will Rock You", "We Are The Champions" — это тоже песни-стандарты — это массовые хиты, которые люди поют на стадионах.



Менталитет Европы и Южной Америки в отношении гимнов, звучащих на стадионах, является одной из причин успеха TWISTED SISTER сегодня. Несмотря на то, что наша музыка звучит на американских футбольных и бейсбольных стадионах, она создана для Южной Америки и Европы, потому что в Южной Америке и Европе на футбольных матчах все обнимают друг друга и поют эти песни. Так что это один из способов, при помощи которого наши песни становятся стандартами. Но мы также лицензируем их для фильмов, рекламы и саундтреков.



В 60-е годы группы контркультуры обижались на корпорации: "Мы никогда не отдадим нашу музыку Шевроле. Мы никогда не отдадим нашу музыку Форду. Мы никогда не будем этого делать, потому что это ниже нашего достоинства. Мы не участвуем в корпоративных делах". Ну а сейчас я говорю, что всё, что мы можем сделать для распространения нашей музыки, — важно, любой метод. Так получилось, что лицензирование музыки — это последний бастион настоящих денег в музыкальной индустрии, потому что это старые деньги. Они платят вам именно так, как платили последние 30, 40, 50 лет. Это не похоже на потоковое вещание или что-то ещё — вы получаете реальные деньги. Так что польза от этого двойная: во-первых, вам много платят, а во-вторых — вас много транслируют.



Так что если вы спросите 10-летнего ребенка, знает ли он TWISTED SISTER, возможно, он ответит, что нет. Если вы начнёте петь "We're Not Gonna Take It", ребёнок будет петь "We're Not Gonna Take It". Так что если наш утешительный приз заключается в том, что наша музыка является стандартом по всему миру и маленькие дети знают её, и она появляется в рекламе и телешоу, то знаете что? Это не так уж плохо. Это хорошо. Так что в этом нам повезло — "I Wanna Rock" и "We're Not Gonna Take It" — два международных гимна, которые являются стандартом».













