Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 262
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 48
*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 47
*Новая песня DARKTHRONE 39
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 33
[= ||| все новости группы



*

Twisted Sister

*



14 июн 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о культуре отмены

6 май 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

4 май 2021 : 		 DEE SNIDER: «У меня нет интереса в деле о выплате по иску об использовании музыки TWISTED SISTER»

4 май 2021 : 		 Австралийский политик заплатит более миллиона долларов за использование песни TWISTED SISTER

4 май 2021 : 		 Вокалист KROKUS: «Snider сам придумал тёрки с нами»

16 апр 2021 : 		 DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова

25 мар 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»

22 мар 2021 : 		 Участники TWISTED SISTER почтили память ударника

27 янв 2021 : 		 TWISTED SISTER были одними из лучших

23 янв 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа

29 дек 2020 : 		 TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях

24 дек 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»

1 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

10 авг 2020 : 		 DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»

28 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе

19 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»

18 июл 2020 : 		 DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER

13 июл 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN

3 июл 2020 : 		 Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа

3 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»

13 июн 2020 : 		 EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»

19 апр 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба

12 мар 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»

9 дек 2019 : 		 Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив

23 окт 2019 : 		 Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER

4 май 2018 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист TWISTED SISTER — о культуре отмены



*
zoom
*
* *
Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French в рамках недавнего интервью выразил своё отношение к «культуре отмены», столь популярной сейчас в обществе:

«Майкла Джексона обвиняли в довольно скверных вещах, но музыку Майкла Джексона всё ещё слушают. Очевидно, кто-то решил, что это нормально; кто-то решил, что это не будет беспокоить людей. И всё же музыка других людей была удалена. [Бывшая поп-звезда] Гэри Глиттер выступал на всех аренах по всей стране — на бейсбольных стадионах, футбольных стадионах, повсюду. Но потом Гэри Глиттера арестовали за какие-то странные вещи, которые он делал в Таиланде с несовершеннолетними детьми, и его запретили везде. Когда я говорю "запретили", я просто имею в виду, что люди сказали: "Мы не будем ставить его музыку в любом месте", поэтому они её и не ставят. И я ни в коем случае не одобряю каким-либо образом, способом, формой или путём его действия. Я хочу сказать, что это побочный продукт того, что происходит в жизни в целом. И это ужасно.

Культура отмены совершенно нездоровая вещь. Культура отмены не является здоровой, потому что всё зависит от того, кто решает отменять. Так что если им нравятся TWISTED SISTER, то нас не отменяют, и мы в безопасности, но если они ненавидят TWISTED SISTER, то отменяют нас, а это нехорошо, потому что нельзя делать это просто случайным образом. Это личный выбор. Если вы не хотите покупать что-то у кого-то, не покупайте, но для СМИ скрывать это — значит открывать банку с червями, которых почти невозможно вернуть обратно».

TWISTED SISTER





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 480

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом