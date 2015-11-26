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Гитарист TWISTED SISTER — о культуре отмены



Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French в рамках недавнего интервью выразил своё отношение к «культуре отмены», столь популярной сейчас в обществе:



«Майкла Джексона обвиняли в довольно скверных вещах, но музыку Майкла Джексона всё ещё слушают. Очевидно, кто-то решил, что это нормально; кто-то решил, что это не будет беспокоить людей. И всё же музыка других людей была удалена. [Бывшая поп-звезда] Гэри Глиттер выступал на всех аренах по всей стране — на бейсбольных стадионах, футбольных стадионах, повсюду. Но потом Гэри Глиттера арестовали за какие-то странные вещи, которые он делал в Таиланде с несовершеннолетними детьми, и его запретили везде. Когда я говорю "запретили", я просто имею в виду, что люди сказали: "Мы не будем ставить его музыку в любом месте", поэтому они её и не ставят. И я ни в коем случае не одобряю каким-либо образом, способом, формой или путём его действия. Я хочу сказать, что это побочный продукт того, что происходит в жизни в целом. И это ужасно.



Культура отмены совершенно нездоровая вещь. Культура отмены не является здоровой, потому что всё зависит от того, кто решает отменять. Так что если им нравятся TWISTED SISTER, то нас не отменяют, и мы в безопасности, но если они ненавидят TWISTED SISTER, то отменяют нас, а это нехорошо, потому что нельзя делать это просто случайным образом. Это личный выбор. Если вы не хотите покупать что-то у кого-то, не покупайте, но для СМИ скрывать это — значит открывать банку с червями, которых почти невозможно вернуть обратно».







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