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Twisted Sister

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22 мар 2021 : 		 Участники TWISTED SISTER почтили память ударника

27 янв 2021 : 		 TWISTED SISTER были одними из лучших

23 янв 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа

29 дек 2020 : 		 TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях

24 дек 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»

1 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

10 авг 2020 : 		 DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»

28 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе

19 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»

18 июл 2020 : 		 DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER

13 июл 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN

3 июл 2020 : 		 Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа

3 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»

13 июн 2020 : 		 EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»

19 апр 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба

12 мар 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»

9 дек 2019 : 		 Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив

23 окт 2019 : 		 Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER

4 май 2018 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»

9 июн 2017 : 		 TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL

2 мар 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них

20 янв 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню

14 ноя 2016 : 		 Видео с последнего концерта TWISTED SISTER

5 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

7 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

4 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER
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|||| 22 мар 2021

Участники TWISTED SISTER почтили память ударника



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Участники TWISTED SISTER — Dee Snider, Jay Jay French, Eddie Ojeda и Mark "The Animal" Mendoza — собрались ради эпизода "22 Now", в рамках которого вспомнили о скончавшегося шесть лет назад ударника коллектива, Энтони Джуда Перо.

TWISTED SISTER Reunites (Virtually) To Pay Tribute To Late Drummer A.J PERO (Video)




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