22 мар 2021



Участники TWISTED SISTER почтили память ударника



Участники TWISTED SISTER — Dee Snider, Jay Jay French, Eddie Ojeda и Mark "The Animal" Mendoza — собрались ради эпизода "22 Now", в рамках которого вспомнили о скончавшегося шесть лет назад ударника коллектива, Энтони Джуда Перо.





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