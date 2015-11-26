TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях

|
|
|
|
|
|
|
|
все новости группы
|
США
23 июл 2016 :
|
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
20 июл 2016 :
|
Редкие концертные записи TWISTED SISTER вышли в виде бокс-сета
13 июл 2016 :
|
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
25 июн 2016 :
|
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
15 июн 2016 :
|
Концертный релиз TWISTED SISTER выйдет летом
28 май 2016 :
|
Гитарист TWISTED SISTER считает, что "всем насрать" на новые песни от ветеранов рока
22 май 2016 :
|
Музыканты TWISTED SISTER, TESTAMENT, RATT, WINGER исполнили хит OZZY OSBOURNE
19 май 2016 :
|
Барабанщик QUIET RIOT присоединился на сцене к TWISTED SISTER
28 апр 2016 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «Кокс мне предложили лишь раз»
28 апр 2016 :
|
Фронтмен TWISTED SISTER спел с сыном
6 апр 2016 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «Не могу представить себе, что мы когда-либо будем выступать снова»
27 мар 2016 :
|
DEE SNIDER считает, что TWISTED SISTER не получили должного признания
27 янв 2016 :
|
DEE SNIDER о финале TWISTED SISTER
8 дек 2015 :
|
Документальный фильм о TWISTED SISTER выйдет в январе
12 ноя 2015 :
|
Трейлер нового фильма о TWISTED SISTER
16 июн 2015 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
1 июн 2015 :
|
TWISTED SISTER отыграли первое шоу с MIKE'ом
13 апр 2015 :
|
MIKE PORTNOY о сотрудничестве с TWISTED SISTER
8 апр 2015 :
|
TWISTED SISTER нашли барабанщика
7 апр 2015 :
|
Подруга барабанщика TWISTED SISTER собирает средства
7 апр 2015 :
|
TWISTED SISTER отыграют концерт-трибьют в июне
2 апр 2015 :
|
JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER выполнят все обязательства!»
29 мар 2015 :
|
TWISTED SISTER объявят о своих планах на следующей неделе
27 мар 2015 :
|
Jay Jay French сказал, что для TWISTED SISTER, может быть, пришла пора уйти на покой
24 мар 2015 :
|
Вокалист TWISTED SISTER: "Мы, может быть, продолжим"
23 мар 2015 :
|
Музыканты TWISTED SISTER о смерти барабанщика
20 мар 2015 :
|
Умер барабанщик TWISTED SISTER
14 ноя 2014 :
|
Премьера фильма о TWISTED SISTER состоится в ноябре
12 сен 2014 :
|
Вокалист TWISTED SISTER ответил Gene'y Simmons'y
10 сен 2014 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
13 авг 2014 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
9 авг 2014 :
|
Трейлер документального фильма о TWISTED SISTER
26 июл 2014 :
|
TWISTED SISTER в 'Fox & Friends'
20 май 2014 :
|
TWISTED SISTER отпраздновали юбилей 'Stay Hungry'
21 фев 2014 :
|
Бокс-сет TWISTED SISTER
7 фев 2014 :
|
Барабанщик TWISTED SISTER исполняет LED ZEPPELIN
7 фев 2014 :
|
TWISTED SISTER отпразднуют юбилей 'Stay Hungry'
3 фев 2014 :
|
Редкие концертные записи TWISTED SISTER
18 янв 2014 :
|
Фрагменты нового документального релиза TWISTED SISTER
13 ноя 2013 :
|
TWISTED SISTER отметят юбилей "Stay Hungry" в Швеции
26 апр 2013 :
|
Соус от гитариста TWISTED SISTER
15 мар 2013 :
|
Вокалист TWISTED SISTER в 'Late Night With Jimmy Fallon'
14 фев 2013 :
|
Гитарист TWISTED SISTER вспоминает ранние годы группы
15 янв 2013 :
|
Документальный фильм о ранних годах TWISTED SISTER
30 дек 2012 :
|
BERNIE WILLIAMS присоединился на сцене к TWISTED SISTER
20 ноя 2012 :
|
TWISTED SISTER запланировали несколько рождественских концертов в поддержку жертв урагана "Сэнди"
5 окт 2012 :
|
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
1 окт 2012 :
|
Новый концертный релиз TWISTED SISTER
16 сен 2012 :
|
Вокалист TWISTED SISTER выступил с HAUNTED BY HEROES
29 авг 2012 :
|
Вокалист TWISTED SISTER: "У меня нет выбора, кроме как голосовать за Обаму"
23 авг 2012 :
|
Вокалист TWISTED SISTER недоволен тем, что Пол Райан использует "We're Not Gonna Take It"
10 июн 2012 :
|
Видео с пресс-конференции TWISTED SISTER
23 апр 2012 :
|
Переиздание концертных релизов TWISTED SISTER в мае
11 апр 2012 :
|
Умер бывший ударник THE DICTATORS, TWISTED SISTER
6 мар 2012 :
|
TWISTED SISTER, Y&T отыграли на благотворительном концерте
13 дек 2011 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
14 окт 2011 :
|
DVD-бокс-сет TWISTED SISTER выйдет в ноябре
28 авг 2011 :
|
Фронтмэн TWISTED SISTER боится за свою семью
28 авг 2011 :
|
Песня с концертного альбома TWISTED SISTER
17 авг 2011 :
|
Концертный релиз TWISTED SISTER выйдет в сентябре
15 авг 2011 :
|
Dee Snider из TWISTED SISTER работает над книгой и новым альбомом
13 авг 2011 :
|
Фронтмен TWISTED SISTER о Jani Lane'e: “Грустная история”
27 июл 2011 :
|
TWISTED SISTER: Эксклюзивное интервью Ди Снайдера для \"Радио России\"!
30 июн 2011 :
|
Новый двойной DVD TWISTED SISTER выйдет в июле
17 июн 2011 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
25 май 2011 :
|
Альбом TWISTED SISTER “Under The Blade” будет переиздан в виде расширенного издания с CD и DVD
30 апр 2011 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
28 апр 2011 :
|
TWISTED SISTER выступили в программе "Late Night With Jimmy Fallon"
28 мар 2011 :
|
TWISTED SISTER в России?
2 янв 2011 :
|
Фронтмен TWISTED SISTER выпустит сольный альбом
14 дек 2010 :
|
Переиздания TWISTED SISTER
14 окт 2010 :
|
TWISTED SISTER отменили рождественские выступления
8 окт 2010 :
|
Трек-лист концертного релиза TWISTED SISTER
29 июн 2010 :
|
TWISTED SISTER отдали дань уважения DIO
17 май 2010 :
|
TWISTED SISTER о смерти DIO
7 дек 2009 :
|
Гитарист TWISTED SISTER поправляется после перенесённой операции на спине
3 июл 2009 :
|
Новое видео TWISTED SISTER
24 июн 2009 :
|
Юбилейное издание "Stay Hungry" от TWISTED SISTER целиком доступно для прослушивания
18 июн 2009 :
|
Новая песня TWISTED SISTER в сети
25 июл 2008 :
|
TWISTED SISTER выпустят DVD этой осенью
5 июл 2007 :
|
Гитарист TWISTED SISTER примет участие в мюзикле
18 сен 2006 :
|
TWISTED SISTER: Подробности о Рождественском альбоме
10 сен 2006 :
|
TWISTED SISTER завершили работы над Рождественским альбомом
2 июн 2006 :
|
TWISTED SISTER готовят прощальный Рождественский альбом
17 фев 2006 :
|
Лидеру TWISTED SISTER будет сделана операция на горле
6 сен 2005 :
|
Определена дата выхода сольного альбома гитариста TWISTED SISTER
|
|
сегодня
TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях
В рамках беседы с Goldmine гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French сказал, что группа может записать несколько новых рождественских тем, которые войдут в обновленную версию альбомf "A Twisted Christmas":
«У Dee давно была идея о том, чтобы JUDAS PRIEST или IRON MAIDEN исполняли бы рождественские треки. Если вы послушаете наш рождественский альбом внимательно, то осознаете две вещи: во-первых, мы взяли только известные темы, так что любой может им подпевать, и во-вторых, мы аранжировали их так, как будто они записаны теми, кого мы любим. "Silver Bells" звучит так, будто AC/DC записали "Silver Bells". Если вы послушаете "I Saw Mommy Kissing Santa Claus", это как будто JUDAS PRIEST записали "I Saw Mommy Kissing Santa Claus". Если вы послушаете "White Christmas", то это как будто IRON MAIDEN записали "White Christmas". Это было сделано как дань уважения тем группам, что мы любим. Так что если вы потратите лишнюю минутку и вникли во все мелочи, спрятанные на этом диске, вы поймёте, почему это было сделано именно таким образом. Так что на рождественском альбоме спрятано много интересного!
Но мне нравится не только альбом, но ещё и DVD. Мне нравится играть рождественские песни на концерте, это очень весело и здорово. Весь материал прикольный. Вот почему мы сделали реюнион, и он получился для нас таким классным, потому что мы вернулись как друзья. И этот рождественский альбом стал самым ярким металлическим рождественским диском. Когда мы это делали, я думаю, что многие металлические группы думали, что мы чокнутые».
На вопрос о том, почему группа так и не записала продолжение, он ответил:
«Мы думали об этом, и думали достаточно давно, но... Однако в следующем году альбому исполняется 15 лет и, быть может, мы запишем ещё какие-то рождественские треки и выпустим обновлённую версию. У нас также в закромах есть инструментальная версия "Hallelujah", которая, если она в порядке, может стать последним треком с участием Эй Джей Перо, и тогда это вдвойне круто. Так что надо посмотреть, будет ли эта идея реально воплощена в жизнь или нет».
|
|
|
|
|
|
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).