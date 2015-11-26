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TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях



В рамках беседы с Goldmine гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French сказал, что группа может записать несколько новых рождественских тем, которые войдут в обновленную версию альбомf "A Twisted Christmas":



«У Dee давно была идея о том, чтобы JUDAS PRIEST или IRON MAIDEN исполняли бы рождественские треки. Если вы послушаете наш рождественский альбом внимательно, то осознаете две вещи: во-первых, мы взяли только известные темы, так что любой может им подпевать, и во-вторых, мы аранжировали их так, как будто они записаны теми, кого мы любим. "Silver Bells" звучит так, будто AC/DC записали "Silver Bells". Если вы послушаете "I Saw Mommy Kissing Santa Claus", это как будто JUDAS PRIEST записали "I Saw Mommy Kissing Santa Claus". Если вы послушаете "White Christmas", то это как будто IRON MAIDEN записали "White Christmas". Это было сделано как дань уважения тем группам, что мы любим. Так что если вы потратите лишнюю минутку и вникли во все мелочи, спрятанные на этом диске, вы поймёте, почему это было сделано именно таким образом. Так что на рождественском альбоме спрятано много интересного!



Но мне нравится не только альбом, но ещё и DVD. Мне нравится играть рождественские песни на концерте, это очень весело и здорово. Весь материал прикольный. Вот почему мы сделали реюнион, и он получился для нас таким классным, потому что мы вернулись как друзья. И этот рождественский альбом стал самым ярким металлическим рождественским диском. Когда мы это делали, я думаю, что многие металлические группы думали, что мы чокнутые».



На вопрос о том, почему группа так и не записала продолжение, он ответил:



«Мы думали об этом, и думали достаточно давно, но... Однако в следующем году альбому исполняется 15 лет и, быть может, мы запишем ещё какие-то рождественские треки и выпустим обновлённую версию. У нас также в закромах есть инструментальная версия "Hallelujah", которая, если она в порядке, может стать последним треком с участием Эй Джей Перо, и тогда это вдвойне круто. Так что надо посмотреть, будет ли эта идея реально воплощена в жизнь или нет».













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