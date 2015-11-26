Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен ... 35
*NAPALM RECORDS прикупили SPV 29
*Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF... 28
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 23
*Басист NICKELBACK: «PANTERA — наши братушки!» 21
[= ||| все новости группы



*

Twisted Sister

*



29 дек 2020 : 		 TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях

24 дек 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»

1 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

10 авг 2020 : 		 DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»

28 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе

19 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»

18 июл 2020 : 		 DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER

13 июл 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN

3 июл 2020 : 		 Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа

3 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»

13 июн 2020 : 		 EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»

19 апр 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба

12 мар 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»

9 дек 2019 : 		 Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив

23 окт 2019 : 		 Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER

4 май 2018 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»

9 июн 2017 : 		 TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL

2 мар 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них

20 янв 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню

14 ноя 2016 : 		 Видео с последнего концерта TWISTED SISTER

5 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

7 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

4 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

5 сен 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

20 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TWISTED SISTER

25 июл 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях



*
zoom
*
* *
В рамках беседы с Goldmine гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French сказал, что группа может записать несколько новых рождественских тем, которые войдут в обновленную версию альбомf "A Twisted Christmas":

«У Dee давно была идея о том, чтобы JUDAS PRIEST или IRON MAIDEN исполняли бы рождественские треки. Если вы послушаете наш рождественский альбом внимательно, то осознаете две вещи: во-первых, мы взяли только известные темы, так что любой может им подпевать, и во-вторых, мы аранжировали их так, как будто они записаны теми, кого мы любим. "Silver Bells" звучит так, будто AC/DC записали "Silver Bells". Если вы послушаете "I Saw Mommy Kissing Santa Claus", это как будто JUDAS PRIEST записали "I Saw Mommy Kissing Santa Claus". Если вы послушаете "White Christmas", то это как будто IRON MAIDEN записали "White Christmas". Это было сделано как дань уважения тем группам, что мы любим. Так что если вы потратите лишнюю минутку и вникли во все мелочи, спрятанные на этом диске, вы поймёте, почему это было сделано именно таким образом. Так что на рождественском альбоме спрятано много интересного!

Но мне нравится не только альбом, но ещё и DVD. Мне нравится играть рождественские песни на концерте, это очень весело и здорово. Весь материал прикольный. Вот почему мы сделали реюнион, и он получился для нас таким классным, потому что мы вернулись как друзья. И этот рождественский альбом стал самым ярким металлическим рождественским диском. Когда мы это делали, я думаю, что многие металлические группы думали, что мы чокнутые».

На вопрос о том, почему группа так и не записала продолжение, он ответил:

«Мы думали об этом, и думали достаточно давно, но... Однако в следующем году альбому исполняется 15 лет и, быть может, мы запишем ещё какие-то рождественские треки и выпустим обновлённую версию. У нас также в закромах есть инструментальная версия "Hallelujah", которая, если она в порядке, может стать последним треком с участием Эй Джей Перо, и тогда это вдвойне круто. Так что надо посмотреть, будет ли эта идея реально воплощена в жизнь или нет».

TWISTED SISTER Is Toying Around With Idea Of Recording





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 220

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом