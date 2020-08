сегодня



DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER : «Не в этой жизни»



В ходе интервью для "Trunk Nation With Eddie Trunk" Dee Snider ответил на вопрос о возможности возвращения TWISTED SISTER на сцену после того, как четыре года назад группа отыграла прощальный тур:



«Ну я знаю, что некоторые из моих коллег по группе недавно высказывались на тему, что, мол, "никогда не говори никогда". Я сам написал песню под названием "Never Say Never" много лет назад, которая, казалось бы, подтверждает такую идею... Но вот что я скажу... Мне было очень сложно найти собственный звук для соло-проекта Dee Snider, чтобы занять своё место в металл-сообществе. И если я решу двигаться вперёд, то это будет продолжение того пути, который я в конце концов нашёл.



Я только что написал роман и работаю над вторым, у меня уже крутятся мысли о следующем сольном альбоме — это именно то, чем я хочу сейчас заниматься. Все дела TWISTED — только после этого. Но когда у меня может появиться время для возвращения, нам будет больше 70-ти, так что в этой жизни этого может не случиться».







