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Гитарист TWISTED SISTER не знает, произойдёт воссоединение группы или нет



В новом интервью "The Chuck Shute Podcast" Jay Jay French ответил на вопрос, считает ли он, что TWISTED SISTER когда-нибудь снова будут играть вживую, спустя почти пять лет после завершения прощального тура группы:



«Слушайте, раньше я говорил "никогда". Я никогда не скажу "никогда". Но мы никогда не обсуждали это. Раньше мы говорили, что этого никогда не произойдёт. Я больше не буду так говорить.



Мы вернулись в 2003 году для, по сути, двухлетнего воссоединения, которое длилось 14 лет. Это длилось дольше, чем вся история оригинальной группы с [барабанщиком] Эй Джей [Перо]. Это была невероятная поездка, и когда мы уходили со сцены, я лично просто сказал: "Для меня это всё". Но кто знает?»



На вопрос о том, скучает ли он по живым выступлениям, Jay Jay ответил:



«Нет. Я даже не играю у себя дома. У меня везде гитары, и моя жена говорит: "Ты должен продолжать репетировать". Я могу месяцами не брать в руки гитару. А у меня они по всему дому».



Три месяца назад вокалист TWISTED SISTER Dee Snider сказал в интервью "Lipps Service With Scott Lipps", что он не исключает возможности воссоединения со своими бывшими коллегами по группе, чтобы сыграть «песню или две для благотворительного мероприятия»:



«Если бы [ведущий американского ток-шоу Джимми] Фэллон позвонил и сказал (он большой поклонник TWISTED): "Эй, ребята, не могли бы вы прийти на моё шоу и исполнить одну из ваших рождественских песен?" или что-нибудь ещё, я бы с удовольствием это сделал. Выйти на сцену и исполнить 90-минутный или двухчасовой сет в качестве TWISTED SISTER снова? Думаю, нет шансов».







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