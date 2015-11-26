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Twisted Sister

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16 июл 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не знает, произойдёт воссоединение группы или нет

28 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: Как 9/11 объединили TWISTED SISTER

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16 апр 2021 : 		 DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова

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24 дек 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»

1 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

10 авг 2020 : 		 DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»

28 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе

19 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»

18 июл 2020 : 		 DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER

13 июл 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN

3 июл 2020 : 		 Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа

3 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»

13 июн 2020 : 		 EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»

19 апр 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба

12 мар 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»
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Гитарист TWISTED SISTER не знает, произойдёт воссоединение группы или нет



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В новом интервью "The Chuck Shute Podcast" Jay Jay French ответил на вопрос, считает ли он, что TWISTED SISTER когда-нибудь снова будут играть вживую, спустя почти пять лет после завершения прощального тура группы:

«Слушайте, раньше я говорил "никогда". Я никогда не скажу "никогда". Но мы никогда не обсуждали это. Раньше мы говорили, что этого никогда не произойдёт. Я больше не буду так говорить.

Мы вернулись в 2003 году для, по сути, двухлетнего воссоединения, которое длилось 14 лет. Это длилось дольше, чем вся история оригинальной группы с [барабанщиком] Эй Джей [Перо]. Это была невероятная поездка, и когда мы уходили со сцены, я лично просто сказал: "Для меня это всё". Но кто знает?»

На вопрос о том, скучает ли он по живым выступлениям, Jay Jay ответил:

«Нет. Я даже не играю у себя дома. У меня везде гитары, и моя жена говорит: "Ты должен продолжать репетировать". Я могу месяцами не брать в руки гитару. А у меня они по всему дому».

Три месяца назад вокалист TWISTED SISTER Dee Snider сказал в интервью "Lipps Service With Scott Lipps", что он не исключает возможности воссоединения со своими бывшими коллегами по группе, чтобы сыграть «песню или две для благотворительного мероприятия»:

«Если бы [ведущий американского ток-шоу Джимми] Фэллон позвонил и сказал (он большой поклонник TWISTED): "Эй, ребята, не могли бы вы прийти на моё шоу и исполнить одну из ваших рождественских песен?" или что-нибудь ещё, я бы с удовольствием это сделал. Выйти на сцену и исполнить 90-минутный или двухчасовой сет в качестве TWISTED SISTER снова? Думаю, нет шансов».

JAY JAY FRENCH On TWISTED SISTER Reunion:





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


16 июл 2021, 15:43		Какой смысл их воссоединения? они не выдадут второй stay hungry или второй love is for suckers

graillyc


16 июл 2021, 16:05		Так речь как раз только про живые выступления, вроде


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