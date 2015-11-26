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*Новый сингл ACCEPT выйдет осенью 245
*Новое видео BENEDICTION 131
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 62
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 42
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 39
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Twisted Sister

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1 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

10 авг 2020 : 		 DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»

28 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе

19 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»

18 июл 2020 : 		 DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER

13 июл 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN

3 июл 2020 : 		 Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа

3 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»

13 июн 2020 : 		 EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»

19 апр 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба

12 мар 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»

9 дек 2019 : 		 Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив

23 окт 2019 : 		 Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER

4 май 2018 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»

9 июн 2017 : 		 TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL

2 мар 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них

20 янв 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню

14 ноя 2016 : 		 Видео с последнего концерта TWISTED SISTER

5 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

7 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

4 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

5 сен 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

20 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TWISTED SISTER

25 июл 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

23 июл 2016 : 		 Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER

20 июл 2016 : 		 Редкие концертные записи TWISTED SISTER вышли в виде бокс-сета
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|||| сегодня

Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу



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Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French сообщил о планах в 2021 году выпустить книгу "Twisted Business", а также объявил о запуске своего подкаста "The French Connection".

TWISTED SISTER





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