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*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 28
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
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Twisted Sister

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26 окт 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER назвал две песни группы, которые стали стандартом в поп-музыке

24 сен 2021 : 		 JAY JAY FRENCH — о воссоединении TWISTED SISTER

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DEE SNIDER вновь вернёт TWISTED SISTER



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DEE SNIDER в интервью The Metal Voice сообщил, что не исключает появления TWISTED SISTER на определённых политических мероприятиях в 2024 году:

«Не удивлюсь, если в этом предвыборном году мы снова соберёмся вместе, чтобы отстаивать какие-то важные цели. Мы все на одной волне — почти все на одной волне — и я понимаю, что мы можем помочь в этой борьбе. Потому что это выборы с прицелом на многое, и такие вещи, как право женщин на выбор, — это очень важно. Это заденет другую сторону. Я сказал о "другой стороне", потому что я не на этой стороне — не на стороне мистера Трампа.

Нельзя повернуть время вспять. Мы не возвращаемся в прошлое. Мы движемся вперёд. Тот факт, что у моей внучки нет права выбора, просто сносит мне крышу. Так что это важные вопросы. Мы будем меньше думать о политиках и больше о партиях, которые они представляют, и о том, что они из себя представляют. Такие вопросы, как контроль над оружием. Кстати, я вот тоже тот ещё чудик... У меня есть оружие, чувак. Но я за разумный контроль над оружием. Я за контроль над оборотом оружия. Я сторонник умеренных взглядов. Я такой человек. Я вожу Tesla и H2 Hummer. Я защитник окружающей среды и езжу на мотоциклах.

Когда Эл Гор сказал мне: "Sick Mother-Fuckers [фэнбаза TWISTED SISTER] — это христианская организация?" Я ответил: "Христианство и сквернословие не имеют ничего общего друг с другом". Здесь нет "не сквернословь", 11-й заповеди, которая, видимо, была забыта или утеряна. Нет, эти ублюдки тоже ругаются. Так что все ругаются — как я только что. Простите. Я уже схожу с ума.

Люди спрашивают: "А что такое умеренный? Как это — умеренный?" Я отвечаю, что середина, огромная часть должна высказаться, потому что сейчас крайние левые и крайние правые — практически одно и то же. Они управляют кораблём, у них самые громкие голоса в стране, они производят больше всего шума, а большая середина сидит слишком тихо. И они спрашивают: "Кто такие умеренные в наши дни?" Я отвечаю: "Что такое умеренность? Если вы готовы обсуждать что-то и искать компромисс, вы — сторонник умеренных взглядов". Потому что люди, занимающие крайне левые и крайне правые позиции, не уступят ни дюйма. Они не хотят говорить об этом. Они не пойдут на компромисс ни при каких обстоятельствах. Поэтому многие из нас находятся посередине и могут быть более правыми или левыми. Это нормально. Но вы должны говорить, если вы готовы обсуждать какую-то тему и готовы пойти на компромисс, потому что именно эти голоса должны управлять кораблём, а не неумолимые, непреклонные крайности с обеих сторон».




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