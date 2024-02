сегодня



DEE SNIDER о том, как он использовал галоп в стиле IRON MAIDEN в хите TWISTED SISTER



В недавнем интервью VRP Rocks фронтмен TWISTED SISTER Dee Snider рассказал о создании классической песни группы "I Wanna Rock", которая изначально появилась на альбоме 1984 года "Stay Hungry":



«Мне пришло в голову — это было в 1983 году, когда я сочинял материал для альбома "Stay Hungry", или в 82-м, неважно, потому что я всегда сочинял всё заранее, — мне пришло в голову объединить галоп IRON MAIDEN с гимном, с гимноподобной песней. SLADE — это моё вдохновение, когда речь идёт о гимноподобных песнях. Но я подумал, что могу использовать этот металлический галоп, которым так славятся IRON MAIDEN. Помню, как я работал над "I Wanna Rock" и стал играть галоп IRON MAIDEN, и вдруг меня меня осенило. Я дошёл до конца и на секунду остановил запись, чтобы перейти к следующей идее песни. Я решил: "Думаю, это было неплохо".



А затем я продолжал двигаться дальше. Позже я просмотрел, может быть, 25–30 идей, которые я записал за 45 минут, и отсеял их. В итоге их осталось 15–20, и мы записывали их на демо, а потом группа голосовала за то, какая из 10 больше нравится — и группа, и команда, и менеджмент, все голосовали. И "I Wanna Rock" была в этой партии.



Я сказал Клайву Бёрру, когда он был со мной в DESPERADO: "Чувак, я должен быть честным. "I Wanna Rock" — это был твой грув. Это был запатентованный галоп Клайва Бёрра". Он создал это ощущение — он и Стив [Харрис, басист IRON MAIDEN] — которое и стало определяющим для группы. Бедный Клайв, он очень сильно переживал, что не получил заслуженной оценки, потому что он не был указан как автор песен.



Но он рассказывал, как был в студии на репетиции, и Стив начал играть грув "Run To The Hills", а он очень творчески подошёл к этому уникальному, индейскому барабанному ритму, который задал тон песне. А потом она превратилась в "Run To The Hills", которая рассказывает об американских индейцах, но на самом деле всё началось с [напевает начальный рифф песни]. Это не похоже на индейскую композицию, если не наложить на неё эти барабанные ритмы, которые создал Клайв. И Клайву было очень обидно, что его не оценили по достоинству.







