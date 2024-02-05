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*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 36
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 36
*Возвращение THE KOVENANT 28
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 25
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Twisted Sister

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DEE SNIDER о том, как он использовал галоп в стиле IRON MAIDEN в хите TWISTED SISTER



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В недавнем интервью VRP Rocks фронтмен TWISTED SISTER Dee Snider рассказал о создании классической песни группы "I Wanna Rock", которая изначально появилась на альбоме 1984 года "Stay Hungry":

«Мне пришло в голову — это было в 1983 году, когда я сочинял материал для альбома "Stay Hungry", или в 82-м, неважно, потому что я всегда сочинял всё заранее, — мне пришло в голову объединить галоп IRON MAIDEN с гимном, с гимноподобной песней. SLADE — это моё вдохновение, когда речь идёт о гимноподобных песнях. Но я подумал, что могу использовать этот металлический галоп, которым так славятся IRON MAIDEN. Помню, как я работал над "I Wanna Rock" и стал играть галоп IRON MAIDEN, и вдруг меня меня осенило. Я дошёл до конца и на секунду остановил запись, чтобы перейти к следующей идее песни. Я решил: "Думаю, это было неплохо".

А затем я продолжал двигаться дальше. Позже я просмотрел, может быть, 25–30 идей, которые я записал за 45 минут, и отсеял их. В итоге их осталось 15–20, и мы записывали их на демо, а потом группа голосовала за то, какая из 10 больше нравится — и группа, и команда, и менеджмент, все голосовали. И "I Wanna Rock" была в этой партии.

Я сказал Клайву Бёрру, когда он был со мной в DESPERADO: "Чувак, я должен быть честным. "I Wanna Rock" — это был твой грув. Это был запатентованный галоп Клайва Бёрра". Он создал это ощущение — он и Стив [Харрис, басист IRON MAIDEN] — которое и стало определяющим для группы. Бедный Клайв, он очень сильно переживал, что не получил заслуженной оценки, потому что он не был указан как автор песен.

Но он рассказывал, как был в студии на репетиции, и Стив начал играть грув "Run To The Hills", а он очень творчески подошёл к этому уникальному, индейскому барабанному ритму, который задал тон песне. А потом она превратилась в "Run To The Hills", которая рассказывает об американских индейцах, но на самом деле всё началось с [напевает начальный рифф песни]. Это не похоже на индейскую композицию, если не наложить на неё эти барабанные ритмы, которые создал Клайв. И Клайву было очень обидно, что его не оценили по достоинству.




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5 фев 2024
M
Mad Katz
Дио не упомянут, незачот.
Like!1
5 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
Когда родители купили комп, первой игрой на нем была Will Rock, и там играла эта песня, эх, ностальжи
Like!1

просмотров: 696

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