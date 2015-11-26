сегодня



Гитарист TWISTED SISTER : «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»



Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French в разговоре с "Appetite for Distortion" ответил на вопрос о том, как он относится к тому, что в GUNS N' ROSES остались лишь три оригинальных участника, но они всё равно собирают стадионы:



«В отличие от Dee [Snider'а, вокалиста TWISTED SISTER], я не так жёсток [по поводу групп, гастролирующих с неоригинальными участниками]. Если общественность это покупает, то только это и имеет значение. Если они не покупают — вот что важно. Поэтому ты можешь делать что хочешь, и если ты продаешь что-то, что не соответствует тому, во что верит публика, тогда ты не в деле. И если ты придумал, как это сделать и ты всё ещё в бизнесе, тогда тебе все карты в руки.



Послушайте: жизнь трудна — она трудна во всех отношениях, для всех. И быть музыкантом и эстрадным артистом очень непросто. Если у тебя есть какой-то успех, то нельзя относиться к этому легкомысленно. И если публика покупает, то кто я такой, чтобы это осуждать?



Я не пытаюсь быть излишним оптимистом или диванным глиномесом, но в конце концов если ты продаёшь продукт, основанный на определённом уровне ностальгии и ты не дотягиваешь до него, то ты это поймёшь, потому что публика скажет "нет".



Ты в группе. Ты играешь классические хиты, на которых строится жизнь людей. Если ты сможешь повторить их достаточно хорошо, чтобы фанат потратил какие-то свои грёбаные бабки, чтобы увидеть тебя, и он уйдёт счастливым, то кто я такой, чтобы это осуждать?»













+0 -1



просмотров: 488

