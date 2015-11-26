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Twisted Sister

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24 дек 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»

1 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

10 авг 2020 : 		 DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»

28 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе

19 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»

18 июл 2020 : 		 DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER

13 июл 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN

3 июл 2020 : 		 Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа

3 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»

13 июн 2020 : 		 EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»

19 апр 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба

12 мар 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»

9 дек 2019 : 		 Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив

23 окт 2019 : 		 Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER

4 май 2018 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»

9 июн 2017 : 		 TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL

2 мар 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них

20 янв 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню

14 ноя 2016 : 		 Видео с последнего концерта TWISTED SISTER

5 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

7 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

4 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

5 сен 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

20 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TWISTED SISTER

25 июл 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

23 июл 2016 : 		 Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
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Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»



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Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French в разговоре с "Appetite for Distortion" ответил на вопрос о том, как он относится к тому, что в GUNS N' ROSES остались лишь три оригинальных участника, но они всё равно собирают стадионы:

«В отличие от Dee [Snider'а, вокалиста TWISTED SISTER], я не так жёсток [по поводу групп, гастролирующих с неоригинальными участниками]. Если общественность это покупает, то только это и имеет значение. Если они не покупают — вот что важно. Поэтому ты можешь делать что хочешь, и если ты продаешь что-то, что не соответствует тому, во что верит публика, тогда ты не в деле. И если ты придумал, как это сделать и ты всё ещё в бизнесе, тогда тебе все карты в руки.

Послушайте: жизнь трудна — она трудна во всех отношениях, для всех. И быть музыкантом и эстрадным артистом очень непросто. Если у тебя есть какой-то успех, то нельзя относиться к этому легкомысленно. И если публика покупает, то кто я такой, чтобы это осуждать?

Я не пытаюсь быть излишним оптимистом или диванным глиномесом, но в конце концов если ты продаёшь продукт, основанный на определённом уровне ностальгии и ты не дотягиваешь до него, то ты это поймёшь, потому что публика скажет "нет".

Ты в группе. Ты играешь классические хиты, на которых строится жизнь людей. Если ты сможешь повторить их достаточно хорошо, чтобы фанат потратил какие-то свои грёбаные бабки, чтобы увидеть тебя, и он уйдёт счастливым, то кто я такой, чтобы это осуждать?»

TWISTED SISTER





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