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Гитарист TWISTED SISTER — о туре с METALLICA



Во время появления в последнем эпизоде подкаста "Talk Louder" гитарист TWISTED SISTER Eddie Ojeda рассказал о европейском туре своей группы 1984 года совместно с METALLICA в качестве разогревающей группы:



«Это было дико, потому что тогда я впервые познакомился с трэш-металлом. И в начале, до более поздних альбомов, они были настоящим трэшем, супербыстрым. Мы спрашивали: "Что с вами происходит, парни?" А кто понимал это? В итоге они стали круче, чем все. Некоторые говорили, что они продались, когда стали немного более коммерческими, но я не думаю, что это так. Они стали более зрелыми.



Это немного грустно, что люди любят группу тогда, когда они только начинают и проходят через это тяжёлое время. А потом, когда они добиваются успеха, поклонники злятся на них: "Вы уже не та группа". Мне было жаль, что о них так отзываются».



На вопрос, наблюдал ли он за ростом популярности METALLICA в то время, когда две группы играли на одной сцене почти четыре десятилетия назад, Edie ответил:



«Нет, я не понимал этого, пока мы не вернулись в Америку. Потому что это было в Европе. Мы дали с ними всего несколько концертов. Но я не понимал, что в то время это было направление музыки, которое обязано было появиться. MOTÖRHEAD, можно сказать, начали это, а потом METALLICA вывела это на более проговый уровень».







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