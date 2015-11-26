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Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе



Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French подверг критике лидерские качества президента США:



«Я так устал от того, что люди пишут о #LeadershipMatters #leadership #leadershipskills, а на самом деле это лишь переработанные клише от тех, кто никогда ничем не управлял. Хватит уже раздавать советы #Phonyleadership! Особенно тем, кто уничтожал компании, использовал расистскую практику найма, несколько раз объявлял себя банкротом, обвинялся в сексуальном домогательстве к десяткам женщин, платил порнозвёздам и обгадил всех продавцов и кредитные учреждения. Тем, кто и есть Трамп Интернешнл!!!»













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