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*Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии 200
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*Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из... 24
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста 20
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Twisted Sister

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28 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе

19 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»

18 июл 2020 : 		 DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER

13 июл 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN

3 июл 2020 : 		 Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа

3 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»

13 июн 2020 : 		 EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»

19 апр 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба

12 мар 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»

9 дек 2019 : 		 Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив

23 окт 2019 : 		 Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER

4 май 2018 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»

9 июн 2017 : 		 TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL

2 мар 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них

20 янв 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню

14 ноя 2016 : 		 Видео с последнего концерта TWISTED SISTER

5 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

7 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

4 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

5 сен 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

20 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TWISTED SISTER

25 июл 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

23 июл 2016 : 		 Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER

20 июл 2016 : 		 Редкие концертные записи TWISTED SISTER вышли в виде бокс-сета

13 июл 2016 : 		 Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER

25 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
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|||| сегодня

Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе



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Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French подверг критике лидерские качества президента США:

«Я так устал от того, что люди пишут о #LeadershipMatters #leadership #leadershipskills, а на самом деле это лишь переработанные клише от тех, кто никогда ничем не управлял. Хватит уже раздавать советы #Phonyleadership! Особенно тем, кто уничтожал компании, использовал расистскую практику найма, несколько раз объявлял себя банкротом, обвинялся в сексуальном домогательстве к десяткам женщин, платил порнозвёздам и обгадил всех продавцов и кредитные учреждения. Тем, кто и есть Трамп Интернешнл!!!»

TWISTED SISTER





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