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Twisted Sister

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4 май 2021 : 		 DEE SNIDER: «У меня нет интереса в деле о выплате по иску об использовании музыки TWISTED SISTER»

4 май 2021 : 		 Австралийский политик заплатит более миллиона долларов за использование песни TWISTED SISTER

4 май 2021 : 		 Вокалист KROKUS: «Snider сам придумал тёрки с нами»

16 апр 2021 : 		 DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова

25 мар 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»

22 мар 2021 : 		 Участники TWISTED SISTER почтили память ударника

27 янв 2021 : 		 TWISTED SISTER были одними из лучших

23 янв 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа

29 дек 2020 : 		 TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях

24 дек 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»

1 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

10 авг 2020 : 		 DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»

28 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе

19 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»

18 июл 2020 : 		 DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER

13 июл 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN

3 июл 2020 : 		 Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа

3 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»

13 июн 2020 : 		 EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»

19 апр 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба

12 мар 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»

9 дек 2019 : 		 Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив

23 окт 2019 : 		 Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER

4 май 2018 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»

9 июн 2017 : 		 TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL

2 мар 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них
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Австралийский политик заплатит более миллиона долларов за использование песни TWISTED SISTER



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Австралийский политик Clive Palmer должен будет выплатить порядка полутора миллионов австралийских долларов за причинения ущерба из-за незаконного использования классического трека TWISTED SISTER "We're Not Gonna Take It". В 2019 году он адаптировал мелодию и слова песни для своего рекламного ролика для United Australia Party: "Australia ain't gonna cop it, no Australia's not gonna cop it, Aussies not gonna cop it any more."

Australian Politician Ordered To Pay $1.2 Million After Losing TWISTED SISTER Copyright Case





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