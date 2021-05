сегодня



Австралийский политик заплатит более миллиона долларов за использование песни TWISTED SISTER



Австралийский политик Clive Palmer должен будет выплатить порядка полутора миллионов австралийских долларов за причинения ущерба из-за незаконного использования классического трека TWISTED SISTER "We're Not Gonna Take It". В 2019 году он адаптировал мелодию и слова песни для своего рекламного ролика для United Australia Party: "Australia ain't gonna cop it, no Australia's not gonna cop it, Aussies not gonna cop it any more."













