сегодня



Гитарист TWISTED SISTER не осуждает музыкантов за использование фонограммы



Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French говорит, что он не осуждает группы, которые во время своих концертов используют фонограмму.



French затронул тему зависимости некоторых рок-групп от заранее записанных треков в видеообращении Cameo по просьбе YouTube-канала Syncin' Stanley. Он высказал своё мнение по поводу использования певцами фонограммы:



«Если судить с точки зрения менеджмента, получится более сложный ответ. Я могу сказать: "Это отстой. Все должны исполнять всё по-настоящему", но на кону большие деньги, и группы находятся под большим давлением. И я думаю, что в конце концов реальный ответ заключается в том, волнует это фанатов или нет? И если фэнам всё равно, а на кону много денег, и на группу оказывают большое давление, требуя исполнить на концерте песни так, как они были записаны в студии, тогда им всё сходит с рук, и они делают это. Так что не имеет значения, что я говорю. Что есть, то есть, и они делают это, потому что ощущают давление.



Очень редко встречаются артисты, которые честны с собой и осознают, что не могут делать то, что делали раньше, поэтому они просто перестают исполнять старые песни. Вокалист LED ZEPPELIN Robert Plant — один из таких. Он заявил: "Я не могу исполнять песни ZEP. Я не могу исполнить их, даже если понизить тональность на две ступени. Я не могу это сделать. Я не буду этого делать. Я не собираюсь порочить репутацию этой группы, и я не буду этого делать". И он перестал это делать. Когда вы видите Robert'a Plant'a в качестве сольного исполнителя, он исполняет некоторые песни ZEP в совершенно другой тональности, в том вокальном диапазоне, в котором он действительно может это сделать.



Всё это в основном относится к вокалистам, хотя в такой группе, как THE ROLLING STONES, единственный, кто действительно хорош в наши дни, это Mick Jagger. Его вокал на самом деле так же хорош, как и всегда, если не лучше. Остальные участники группы [смеётся] нуждаются в помощи. У Keith'a [Richards'a] и Woody [Ron'a Wood'a] артрит, и они едва могут играть. Я понимаю, что они используют гитаристов за кулисами в те вечера, когда они по-настоящему не могут играть.

Дело в том, что билеты продаются за две, три, четыре, пять сотен долларов, поэтому ответственность перед фанатами очень велика. И волнует ли это фанатов? Возьмём такую группу, как THE EAGLES. Я не думаю, что THE EAGLES используют фонограмму, но у них на сцене 55 человек. Так чего же вы ожидаете от THE EAGLES? Вы ожидаете услышать группу, которая, вероятно, является самой скучной концертной группой в мире, потому что это всё равно что слушать пластинку. Но именно этого и хотят их фанаты. Они хотят быть в одном зале с ними, дышать воздухом вместе с этими парнями, и те исполняют все их лучшие хиты. Если у вас есть отличная стереосистема, прослушивание их песен ничем не отличается от концерта. А если купить DVD или включить их концерт на хорошей системе с объёмным звучанием, всё будет один в один как на концерте. Вы услышите запись в том виде, в каком они хотят. Им не нужны бэк-треки, потому что на сцене много людей. Но когда речь о группе с классическим составом, фанаты не хотят видеть лишних людей на сцене или думать, что там есть другие люди. Поэтому они не хотят об этом знать. А может быть, им всё равно.



Так что важный вопрос о том, что вы готовы терпеть. Если эти группы считают, что фанаты будут это терпеть, то им это сходит с рук, и они это делают. Не мне говорить, должны они это делать или не должны. Вы делаете то, что считаете нужным, и вам это сходит с рук, если вы считаете, что вам это сойдёт с рук, и флаг вам в руки. Опять же, давление продолжается. Что делать, когда вы берёте много денег за билет, и у аудитории есть ожидания по поводу выступления? И каковы ваши ожидания? Готовы ли вы отказаться, вам всё равно, если певец поёт ровно или не может петь в нужной тональности? Имеет ли это для вас значение? Вы уйдёте, сказав: "Это отстой", или скажете: "Вот это да, он звучал очень хорошо"?



Группа TWISTED SISTER выступает вживую. Мы никогда за 15 лет выступлений с 2003 года до момента ухода на заслуженный отдых не использовали бэк-треки. Всё было вживую — игра на гитаре, бас-гитаре, пение. Но я не осуждаю группы, которые используют фонограмму.



Нам уже не 20 лет. Большинству ваших героев сейчас 70 или близко к 80, и они не могут этого сделать. Так что если вы готовы платить, и вам всё равно, и если вы готовы отказаться от определённого количества эмоций, потому что вы хотите слышать всё это как на записи, тогда они сделают это, вы заплатите, и на этом всё закончится. И так тому и быть».







+0 -0



просмотров: 162