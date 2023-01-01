Гитарист TWISTED SISTER не осуждает музыкантов за использование фонограммы

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все новости группы
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США
4 май 2021 :
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Вокалист KROKUS: «Snider сам придумал тёрки с нами»
16 апр 2021 :
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DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова
25 мар 2021 :
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Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»
22 мар 2021 :
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Участники TWISTED SISTER почтили память ударника
27 янв 2021 :
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TWISTED SISTER были одними из лучших
23 янв 2021 :
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Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа
29 дек 2020 :
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TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях
24 дек 2020 :
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Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»
1 окт 2020 :
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Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу
10 авг 2020 :
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DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»
28 июл 2020 :
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Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе
19 июл 2020 :
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Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»
18 июл 2020 :
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DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER
13 июл 2020 :
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Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN
3 июл 2020 :
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Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа
3 июл 2020 :
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Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»
13 июн 2020 :
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EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»
19 апр 2020 :
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Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба
12 мар 2020 :
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Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»
9 дек 2019 :
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Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив
23 окт 2019 :
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Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER
4 май 2018 :
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Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»
9 июн 2017 :
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TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL
2 мар 2017 :
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Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них
20 янв 2017 :
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Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню
14 ноя 2016 :
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Видео с последнего концерта TWISTED SISTER
5 ноя 2016 :
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Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
7 окт 2016 :
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Видео с выступления TWISTED SISTER
4 окт 2016 :
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Видео с выступления TWISTED SISTER
5 сен 2016 :
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Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
20 авг 2016 :
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Профессиональное видео полного выступления TWISTED SISTER
25 июл 2016 :
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Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
23 июл 2016 :
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Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
20 июл 2016 :
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Редкие концертные записи TWISTED SISTER вышли в виде бокс-сета
13 июл 2016 :
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Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
25 июн 2016 :
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Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
15 июн 2016 :
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Концертный релиз TWISTED SISTER выйдет летом
28 май 2016 :
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Гитарист TWISTED SISTER считает, что "всем насрать" на новые песни от ветеранов рока
22 май 2016 :
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Музыканты TWISTED SISTER, TESTAMENT, RATT, WINGER исполнили хит OZZY OSBOURNE
19 май 2016 :
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Барабанщик QUIET RIOT присоединился на сцене к TWISTED SISTER
28 апр 2016 :
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Гитарист TWISTED SISTER: «Кокс мне предложили лишь раз»
28 апр 2016 :
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Фронтмен TWISTED SISTER спел с сыном
6 апр 2016 :
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Гитарист TWISTED SISTER: «Не могу представить себе, что мы когда-либо будем выступать снова»
27 мар 2016 :
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DEE SNIDER считает, что TWISTED SISTER не получили должного признания
27 янв 2016 :
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DEE SNIDER о финале TWISTED SISTER
8 дек 2015 :
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Документальный фильм о TWISTED SISTER выйдет в январе
12 ноя 2015 :
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Трейлер нового фильма о TWISTED SISTER
16 июн 2015 :
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Видео с выступления TWISTED SISTER
1 июн 2015 :
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TWISTED SISTER отыграли первое шоу с MIKE'ом
13 апр 2015 :
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MIKE PORTNOY о сотрудничестве с TWISTED SISTER
8 апр 2015 :
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TWISTED SISTER нашли барабанщика
7 апр 2015 :
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Подруга барабанщика TWISTED SISTER собирает средства
7 апр 2015 :
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TWISTED SISTER отыграют концерт-трибьют в июне
2 апр 2015 :
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JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER выполнят все обязательства!»
29 мар 2015 :
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TWISTED SISTER объявят о своих планах на следующей неделе
27 мар 2015 :
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Jay Jay French сказал, что для TWISTED SISTER, может быть, пришла пора уйти на покой
24 мар 2015 :
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Вокалист TWISTED SISTER: "Мы, может быть, продолжим"
23 мар 2015 :
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Музыканты TWISTED SISTER о смерти барабанщика
20 мар 2015 :
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Умер барабанщик TWISTED SISTER
14 ноя 2014 :
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Премьера фильма о TWISTED SISTER состоится в ноябре
12 сен 2014 :
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Вокалист TWISTED SISTER ответил Gene'y Simmons'y
10 сен 2014 :
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Видео с выступления TWISTED SISTER
13 авг 2014 :
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Видео с выступления TWISTED SISTER
9 авг 2014 :
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Трейлер документального фильма о TWISTED SISTER
26 июл 2014 :
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TWISTED SISTER в 'Fox & Friends'
20 май 2014 :
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TWISTED SISTER отпраздновали юбилей 'Stay Hungry'
21 фев 2014 :
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Бокс-сет TWISTED SISTER
7 фев 2014 :
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Барабанщик TWISTED SISTER исполняет LED ZEPPELIN
7 фев 2014 :
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TWISTED SISTER отпразднуют юбилей 'Stay Hungry'
3 фев 2014 :
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Редкие концертные записи TWISTED SISTER
18 янв 2014 :
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Фрагменты нового документального релиза TWISTED SISTER
13 ноя 2013 :
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TWISTED SISTER отметят юбилей "Stay Hungry" в Швеции
26 апр 2013 :
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Соус от гитариста TWISTED SISTER
15 мар 2013 :
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Вокалист TWISTED SISTER в 'Late Night With Jimmy Fallon'
14 фев 2013 :
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Гитарист TWISTED SISTER вспоминает ранние годы группы
15 янв 2013 :
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Документальный фильм о ранних годах TWISTED SISTER
30 дек 2012 :
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BERNIE WILLIAMS присоединился на сцене к TWISTED SISTER
20 ноя 2012 :
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TWISTED SISTER запланировали несколько рождественских концертов в поддержку жертв урагана "Сэнди"
5 окт 2012 :
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Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
1 окт 2012 :
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Новый концертный релиз TWISTED SISTER
16 сен 2012 :
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Вокалист TWISTED SISTER выступил с HAUNTED BY HEROES
29 авг 2012 :
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Вокалист TWISTED SISTER: "У меня нет выбора, кроме как голосовать за Обаму"
23 авг 2012 :
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Вокалист TWISTED SISTER недоволен тем, что Пол Райан использует "We're Not Gonna Take It"
10 июн 2012 :
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Видео с пресс-конференции TWISTED SISTER
23 апр 2012 :
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Переиздание концертных релизов TWISTED SISTER в мае
11 апр 2012 :
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Умер бывший ударник THE DICTATORS, TWISTED SISTER
6 мар 2012 :
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TWISTED SISTER, Y&T отыграли на благотворительном концерте
13 дек 2011 :
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Видео с выступления TWISTED SISTER
14 окт 2011 :
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DVD-бокс-сет TWISTED SISTER выйдет в ноябре
28 авг 2011 :
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Фронтмэн TWISTED SISTER боится за свою семью
28 авг 2011 :
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Песня с концертного альбома TWISTED SISTER
17 авг 2011 :
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Концертный релиз TWISTED SISTER выйдет в сентябре
15 авг 2011 :
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Dee Snider из TWISTED SISTER работает над книгой и новым альбомом
13 авг 2011 :
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Фронтмен TWISTED SISTER о Jani Lane'e: “Грустная история”
27 июл 2011 :
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TWISTED SISTER: Эксклюзивное интервью Ди Снайдера для \"Радио России\"!
30 июн 2011 :
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Новый двойной DVD TWISTED SISTER выйдет в июле
17 июн 2011 :
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Видео с выступления TWISTED SISTER
25 май 2011 :
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Альбом TWISTED SISTER “Under The Blade” будет переиздан в виде расширенного издания с CD и DVD
30 апр 2011 :
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Видео с выступления TWISTED SISTER
28 апр 2011 :
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TWISTED SISTER выступили в программе "Late Night With Jimmy Fallon"
28 мар 2011 :
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TWISTED SISTER в России?
2 янв 2011 :
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Фронтмен TWISTED SISTER выпустит сольный альбом
14 дек 2010 :
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Переиздания TWISTED SISTER
14 окт 2010 :
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TWISTED SISTER отменили рождественские выступления
8 окт 2010 :
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Трек-лист концертного релиза TWISTED SISTER
29 июн 2010 :
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TWISTED SISTER отдали дань уважения DIO
17 май 2010 :
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TWISTED SISTER о смерти DIO
7 дек 2009 :
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Гитарист TWISTED SISTER поправляется после перенесённой операции на спине
3 июл 2009 :
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Новое видео TWISTED SISTER
24 июн 2009 :
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Юбилейное издание "Stay Hungry" от TWISTED SISTER целиком доступно для прослушивания
18 июн 2009 :
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Новая песня TWISTED SISTER в сети
25 июл 2008 :
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TWISTED SISTER выпустят DVD этой осенью
5 июл 2007 :
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Гитарист TWISTED SISTER примет участие в мюзикле
18 сен 2006 :
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TWISTED SISTER: Подробности о Рождественском альбоме
10 сен 2006 :
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TWISTED SISTER завершили работы над Рождественским альбомом
2 июн 2006 :
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TWISTED SISTER готовят прощальный Рождественский альбом
17 фев 2006 :
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Лидеру TWISTED SISTER будет сделана операция на горле
6 сен 2005 :
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Определена дата выхода сольного альбома гитариста TWISTED SISTER
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сегодня
Гитарист TWISTED SISTER не осуждает музыкантов за использование фонограммы
Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French говорит, что он не осуждает группы, которые во время своих концертов используют фонограмму.
French затронул тему зависимости некоторых рок-групп от заранее записанных треков в видеообращении Cameo по просьбе YouTube-канала Syncin' Stanley. Он высказал своё мнение по поводу использования певцами фонограммы:
«Если судить с точки зрения менеджмента, получится более сложный ответ. Я могу сказать: "Это отстой. Все должны исполнять всё по-настоящему", но на кону большие деньги, и группы находятся под большим давлением. И я думаю, что в конце концов реальный ответ заключается в том, волнует это фанатов или нет? И если фэнам всё равно, а на кону много денег, и на группу оказывают большое давление, требуя исполнить на концерте песни так, как они были записаны в студии, тогда им всё сходит с рук, и они делают это. Так что не имеет значения, что я говорю. Что есть, то есть, и они делают это, потому что ощущают давление.
Очень редко встречаются артисты, которые честны с собой и осознают, что не могут делать то, что делали раньше, поэтому они просто перестают исполнять старые песни. Вокалист LED ZEPPELIN Robert Plant — один из таких. Он заявил: "Я не могу исполнять песни ZEP. Я не могу исполнить их, даже если понизить тональность на две ступени. Я не могу это сделать. Я не буду этого делать. Я не собираюсь порочить репутацию этой группы, и я не буду этого делать". И он перестал это делать. Когда вы видите Robert'a Plant'a в качестве сольного исполнителя, он исполняет некоторые песни ZEP в совершенно другой тональности, в том вокальном диапазоне, в котором он действительно может это сделать.
Всё это в основном относится к вокалистам, хотя в такой группе, как THE ROLLING STONES, единственный, кто действительно хорош в наши дни, это Mick Jagger. Его вокал на самом деле так же хорош, как и всегда, если не лучше. Остальные участники группы [смеётся] нуждаются в помощи. У Keith'a [Richards'a] и Woody [Ron'a Wood'a] артрит, и они едва могут играть. Я понимаю, что они используют гитаристов за кулисами в те вечера, когда они по-настоящему не могут играть.
Дело в том, что билеты продаются за две, три, четыре, пять сотен долларов, поэтому ответственность перед фанатами очень велика. И волнует ли это фанатов? Возьмём такую группу, как THE EAGLES. Я не думаю, что THE EAGLES используют фонограмму, но у них на сцене 55 человек. Так чего же вы ожидаете от THE EAGLES? Вы ожидаете услышать группу, которая, вероятно, является самой скучной концертной группой в мире, потому что это всё равно что слушать пластинку. Но именно этого и хотят их фанаты. Они хотят быть в одном зале с ними, дышать воздухом вместе с этими парнями, и те исполняют все их лучшие хиты. Если у вас есть отличная стереосистема, прослушивание их песен ничем не отличается от концерта. А если купить DVD или включить их концерт на хорошей системе с объёмным звучанием, всё будет один в один как на концерте. Вы услышите запись в том виде, в каком они хотят. Им не нужны бэк-треки, потому что на сцене много людей. Но когда речь о группе с классическим составом, фанаты не хотят видеть лишних людей на сцене или думать, что там есть другие люди. Поэтому они не хотят об этом знать. А может быть, им всё равно.
Так что важный вопрос о том, что вы готовы терпеть. Если эти группы считают, что фанаты будут это терпеть, то им это сходит с рук, и они это делают. Не мне говорить, должны они это делать или не должны. Вы делаете то, что считаете нужным, и вам это сходит с рук, если вы считаете, что вам это сойдёт с рук, и флаг вам в руки. Опять же, давление продолжается. Что делать, когда вы берёте много денег за билет, и у аудитории есть ожидания по поводу выступления? И каковы ваши ожидания? Готовы ли вы отказаться, вам всё равно, если певец поёт ровно или не может петь в нужной тональности? Имеет ли это для вас значение? Вы уйдёте, сказав: "Это отстой", или скажете: "Вот это да, он звучал очень хорошо"?
Группа TWISTED SISTER выступает вживую. Мы никогда за 15 лет выступлений с 2003 года до момента ухода на заслуженный отдых не использовали бэк-треки. Всё было вживую — игра на гитаре, бас-гитаре, пение. Но я не осуждаю группы, которые используют фонограмму.
Нам уже не 20 лет. Большинству ваших героев сейчас 70 или близко к 80, и они не могут этого сделать. Так что если вы готовы платить, и вам всё равно, и если вы готовы отказаться от определённого количества эмоций, потому что вы хотите слышать всё это как на записи, тогда они сделают это, вы заплатите, и на этом всё закончится. И так тому и быть».
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