DEE SNIDER: Как 9/11 объединили TWISTED SISTER



DEE SNIDER в рамках одного из интервью рассказал о том, как атака террористов 9 сентября 2001 года повлияла на TWISTED SISTER:



«Мы были группой, которую никто не хотел видеть на больших концертах. Никто не хотел хэви-металлических групп. Помню, мы звонили и говорили: "Все в мире поют "We're Not Gonna Take It". А MTV на это ответили: "Это слишком злобно". Это было несложно — присоединиться к "New York Steel". Это был повод снова собраться вместе. Дело было не в деньгах. После этого мы поехали в Северную Корею и играли для солдат».



Для Snider'a возрождение TWISTED SISTER фактически началось утром 11 сентября. После того, как самолеты врезались в башни-близнецы, Dee позвонил басист TWISTED SISTER Mark "The Animal Mendoza". В то время Mark был гражданским лицом, работающим в полиции штата в сфере связи. Бывшие участники группы почти не общались в течение 15 лет после распада, но Mark захотел позвонить и настойчиво просил Dee: "Иди и забери своих детей". Возраст четверых детей Dee и Suzette Snider варьировался от детского сада до средней школы.



«Mark ненавидел меня до глубины души. Мы не разговаривали. Тот факт, что он взял трубку... Какие бы мелкие разногласия у нас ни были из-за разрыва, они казались незначительными».



После распада TWISTED SISTER Mendoza был одним из немногих людей в штате Нью-Йорк, способных координировать связь между правоохранительными органами на местном, государственном и федеральном уровнях. 11 сентября он был перевезён из своего дома полицией штата в официальный «бункер» в конференц-центре Джейкоба Джевитса, где в течение 3 месяцев работал в эпицентре коммуникаций правоохранительных органов.













