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Twisted Sister

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28 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: Как 9/11 объединили TWISTED SISTER

16 июн 2021 : 		 DEE SNIDER присоединился к MARK MENDOZA для исполнения композиции TWISTED SISTER

14 июн 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о культуре отмены

6 май 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

4 май 2021 : 		 DEE SNIDER: «У меня нет интереса в деле о выплате по иску об использовании музыки TWISTED SISTER»

4 май 2021 : 		 Австралийский политик заплатит более миллиона долларов за использование песни TWISTED SISTER

4 май 2021 : 		 Вокалист KROKUS: «Snider сам придумал тёрки с нами»

16 апр 2021 : 		 DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова

25 мар 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»

22 мар 2021 : 		 Участники TWISTED SISTER почтили память ударника

27 янв 2021 : 		 TWISTED SISTER были одними из лучших

23 янв 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа

29 дек 2020 : 		 TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях

24 дек 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»

1 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

10 авг 2020 : 		 DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»

28 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе

19 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»

18 июл 2020 : 		 DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER

13 июл 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN

3 июл 2020 : 		 Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа

3 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»

13 июн 2020 : 		 EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»

19 апр 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба

12 мар 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»

9 дек 2019 : 		 Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив
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DEE SNIDER: Как 9/11 объединили TWISTED SISTER



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DEE SNIDER в рамках одного из интервью рассказал о том, как атака террористов 9 сентября 2001 года повлияла на TWISTED SISTER:

«Мы были группой, которую никто не хотел видеть на больших концертах. Никто не хотел хэви-металлических групп. Помню, мы звонили и говорили: "Все в мире поют "We're Not Gonna Take It". А MTV на это ответили: "Это слишком злобно". Это было несложно — присоединиться к "New York Steel". Это был повод снова собраться вместе. Дело было не в деньгах. После этого мы поехали в Северную Корею и играли для солдат».

Для Snider'a возрождение TWISTED SISTER фактически началось утром 11 сентября. После того, как самолеты врезались в башни-близнецы, Dee позвонил басист TWISTED SISTER Mark "The Animal Mendoza". В то время Mark был гражданским лицом, работающим в полиции штата в сфере связи. Бывшие участники группы почти не общались в течение 15 лет после распада, но Mark захотел позвонить и настойчиво просил Dee: "Иди и забери своих детей". Возраст четверых детей Dee и Suzette Snider варьировался от детского сада до средней школы.

«Mark ненавидел меня до глубины души. Мы не разговаривали. Тот факт, что он взял трубку... Какие бы мелкие разногласия у нас ни были из-за разрыва, они казались незначительными».

После распада TWISTED SISTER Mendoza был одним из немногих людей в штате Нью-Йорк, способных координировать связь между правоохранительными органами на местном, государственном и федеральном уровнях. 11 сентября он был перевезён из своего дома полицией штата в официальный «бункер» в конференц-центре Джейкоба Джевитса, где в течение 3 месяцев работал в эпицентре коммуникаций правоохранительных органов.

DEE SNIDER: How 9/11 Reunited TWISTED SISTER





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