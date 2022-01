сегодня



Гитарист TWISTED SISTER защищает продюсера



Jay Jay French в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, насколько вклад Tom'a Werman'a в альбом "Stay Hungry" оказал влияние на коммерческий успех:



«Боже, это сложный вопрос. Так как Tom Werman как символ представлял успех, потому что у него были огромные, мультиплатиновые успешные записи и артисты — Ted Nugent, MÖTLEY CRÜE и CHEAP TRICK; я имею в виду, у него был большой послужной список. Так что когда звукозаписывающий лейбл сказал: "Мы возьмём вам Werman'a", это было примерно то же самое, что сказать Джимми Стюарту в 1940 году: "Мы возьмём вам Фрэнка Капру в режиссёры", или кому-то сказать: "Мы возьмём Фрэнсиса Форда Копполу в режиссёры". Я веду к тому, что если вам приводят людей такого калибра, это из серии: "О, вау. Это тяжеловес". Он был тяжеловесом. Независимо от того, что кто думает о его записях, о том, как они звучали, он был очень значимым. Так что он пришёл к нам. И это вызвало споры, потому что Dee [Snider, вокалист TWISTED SISTER] не ладил с ним, и ему не нравились многие песни. Но, несмотря на это, он знал, как сделать так, чтобы пластинка хорошо звучала на радио. Песня "We're Not Gonna Take It" просто прогремела на радио. Так что независимо от того, какие личные проблемы у нас были с Werman'ом, факт в том, что вы не можете отрицать, что он выпустил пластинку, которая сейчас продана тиражом шесть миллионов копий. Это как если бы AC/DC сказали: "Ну, Mutt Lange ["Back In Black"] плохой" или "ужасный". Ну извините — он же сделал так, что вы продали 18 миллионов копий пластинки. Так что несправедливо просто очернять его". Я не хочу клеветать на Werman'a. Он сделал то, что сделал, и жизнь продолжается.



Если спросить у многих групп, нравится ли им, как звучат их записи, многие из них ответят, что нет. Неважно, какой продюсер их записывал. Они скажут: "Всегда может быть лучше. Кто-то другой мог бы сделать это". Поэтому мы сделали свою собственную версию песни под названием "Still Hungry"; мы всё перезаписали. Разве мы первые, кто это сделал? Нет».













