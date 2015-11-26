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Twisted Sister

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31 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER защищает продюсера

30 янв 2022 : 		 EDDIE OJEDA: «Я заслуживаю большего признания в TWISTED SISTER»

17 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER назвал лейблы преступниками: «Все врут»

8 янв 2022 : 		 Сборник TWISTED SISTER выйдет зимой

1 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рассказал, как собирался судиться с Harley-Davidson

28 окт 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Мы одни из немногих, кто может доставить сотням тысяч человек радость»

26 окт 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER назвал две песни группы, которые стали стандартом в поп-музыке

24 сен 2021 : 		 JAY JAY FRENCH — о воссоединении TWISTED SISTER

27 июл 2021 : 		 Вокалист TWISTED SISTER заявил, что группе не платили деньги более 10 лет

22 июл 2021 : 		 VOTOV исполняют TWISTED SISTER

19 июл 2021 : 		 DEE SNIDER не желает воссоединения TWISTED SISTER

16 июл 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не знает, произойдёт воссоединение группы или нет

28 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: Как 9/11 объединили TWISTED SISTER

16 июн 2021 : 		 DEE SNIDER присоединился к MARK MENDOZA для исполнения композиции TWISTED SISTER

14 июн 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о культуре отмены

6 май 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

4 май 2021 : 		 DEE SNIDER: «У меня нет интереса в деле о выплате по иску об использовании музыки TWISTED SISTER»

4 май 2021 : 		 Австралийский политик заплатит более миллиона долларов за использование песни TWISTED SISTER

4 май 2021 : 		 Вокалист KROKUS: «Snider сам придумал тёрки с нами»

16 апр 2021 : 		 DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова

25 мар 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»

22 мар 2021 : 		 Участники TWISTED SISTER почтили память ударника

27 янв 2021 : 		 TWISTED SISTER были одними из лучших

23 янв 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа

29 дек 2020 : 		 TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях

24 дек 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»
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Гитарист TWISTED SISTER защищает продюсера



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Jay Jay French в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, насколько вклад Tom'a Werman'a в альбом "Stay Hungry" оказал влияние на коммерческий успех:

«Боже, это сложный вопрос. Так как Tom Werman как символ представлял успех, потому что у него были огромные, мультиплатиновые успешные записи и артисты — Ted Nugent, MÖTLEY CRÜE и CHEAP TRICK; я имею в виду, у него был большой послужной список. Так что когда звукозаписывающий лейбл сказал: "Мы возьмём вам Werman'a", это было примерно то же самое, что сказать Джимми Стюарту в 1940 году: "Мы возьмём вам Фрэнка Капру в режиссёры", или кому-то сказать: "Мы возьмём Фрэнсиса Форда Копполу в режиссёры". Я веду к тому, что если вам приводят людей такого калибра, это из серии: "О, вау. Это тяжеловес". Он был тяжеловесом. Независимо от того, что кто думает о его записях, о том, как они звучали, он был очень значимым. Так что он пришёл к нам. И это вызвало споры, потому что Dee [Snider, вокалист TWISTED SISTER] не ладил с ним, и ему не нравились многие песни. Но, несмотря на это, он знал, как сделать так, чтобы пластинка хорошо звучала на радио. Песня "We're Not Gonna Take It" просто прогремела на радио. Так что независимо от того, какие личные проблемы у нас были с Werman'ом, факт в том, что вы не можете отрицать, что он выпустил пластинку, которая сейчас продана тиражом шесть миллионов копий. Это как если бы AC/DC сказали: "Ну, Mutt Lange ["Back In Black"] плохой" или "ужасный". Ну извините — он же сделал так, что вы продали 18 миллионов копий пластинки. Так что несправедливо просто очернять его". Я не хочу клеветать на Werman'a. Он сделал то, что сделал, и жизнь продолжается.

Если спросить у многих групп, нравится ли им, как звучат их записи, многие из них ответят, что нет. Неважно, какой продюсер их записывал. Они скажут: "Всегда может быть лучше. Кто-то другой мог бы сделать это". Поэтому мы сделали свою собственную версию песни под названием "Still Hungry"; мы всё перезаписали. Разве мы первые, кто это сделал? Нет».

TWISTED SISTER





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