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Twisted Sister

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JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER исполнят три песни»



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JAY JAY FRENCH в ходе недавней беседы рассказал о решении группы выступить в рамках церемонии Metal Hall Of Fame:

«Сначала мы думали: "Ладно, мы просто придём, получим награду и уйдём домой". Я к тому, что это было на самом деле так. Я не живу в Лос-Анджелесе, а только лишь Dee. Я сказал ему: "Dee, почему бы тебе просто не пойти и не получить награду и не сказать "спасибо" от имени группы?" Вот и всё. Но если ты не в Лос-Анджелесе, может быть, я прилечу и выступлю от лица группы". И это положило начало разговору о том, что же это означает.

Мы не были вместе с тех пор, как распались, и поэтому, я полагаю, мы все подумали, что это было бы круто, весело — сыграть три песни. Так что мы едем туда. Мы собираемся отрепетировать три песни».

Он добавил, что выступление на церемонии Metal Hall Of Fame не должно создавать у поклонников впечатление, что TWISTED SISTER будут выступать и дальше:

«Ни о каком воссоединении не может быть и речи. Я не буду таким циничным и скажу, что это не может привести к разговорам, но до этого у нас не было ни одного разговора о воссоединении. Ни одного.

Люди всегда спрашивают: "Когда вы снова соберётесь вместе?" Я отвечаю: "Мы всё время общаемся, но никогда не говорим о концертах. Но мы говорим о бизнесе". Почему мы говорим о бизнесе? Потому что "We're Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock" — самые лицензируемые песни в истории музыкального бизнеса; они звучат в большом количестве телевизионной рекламы, саундтреков к фильмам... Поэтому мы целыми днями занимаемся лицензионными сделками. Я занимаюсь лицензированием музыки, а это бизнес, о существовании которого я даже не подозревал».




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