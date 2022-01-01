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TWISTED SISTER введут в ЗСМ



Steve Vai и Mike Portnoy введут классический состав TWISTED SISTER в Зал Металл Славы на церемонии, которая будет проходить 26 января в The Canyon club, Agoura Hills, California.



Также планируется принять бывшего вокалиста FOREIGNER Lou Gramm, группу RAVEN и Chris'a Impellitteri. В рамках церемонии состоится премьерное выступление новой группы бывшего барабанщика BLACK SABBATH/DIO Vinny Appice'a SCREAM TAKER, в состав которой также входят Jim Crean (Vinnie Vincent, Carmine Appice) и Tony Franklin (Jimmy Page, David Gilmour).







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