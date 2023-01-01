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*Новое видео SLIPKNOT 32
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 18
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Twisted Sister

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Вокалист TWISTED SISTER: «Жить на чемоданах больше не желаю»



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Спустя почти пять месяцев после однократного воссоединения TWISTED SISTER на сцене Metal Hall Of Fame в Агура Хиллз, Калифорния, Dee Snider'a спросили в новом интервью 94.5 KATS о возможности новых живых выступлений его группы. Он ответил:

«Я человек слова, и я сказал, что мы уходим на покой в 2016 году. И на этом всё. Люди очень позитивно отреагировали, когда я сказал, что могу собрать TWISTED на благотворительном мероприятии для исполнения нескольких песен. Мы собирались вместе для церемонии введения в Зал славы тяжёлого металла в январе. Я могу представить себе что-то подобное. Мы все друзья, и это весело. Но выходить на сцену, отправиться в тур...

Мне предложили роль в новой бродвейской постановке "Питера Пэна", и они хотят, чтобы я сыграл капитана Крюка. И мне предложили двухгодичные гастроли, чтобы я играл Капитана Крюка, а потом привёз его на Бродвей. И я ответил: "Я польщён. Я был бы замечательным Капитаном Крюком, если задуматься". Но в то же время эта часть моей жизни закончена. Жить на чемоданах больше не желаю».




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