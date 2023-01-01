4 июл 2023



TWISTED SISTER планируют переиздать дебют с кавер-версиями



Jay Jay French в недавней беседе сообщил, что TWISTED SISTER планируют в этом году выпустить юбилейную версию дебютного альбома "Under The Blade", снабдив ее ранее неизданными кавер-версиями:



«Это будет двойной виниловый альбом. И на одном из этих дисков мы представим каверы, записанные еще во времена выступлений в барах, которые мы никогда раньше не выпускали. Так что на нем будут песни [LED] ZEPPELIN и AEROSMITH, которые никто никогда не слышал. Думаю, люди оценят их. Это что-то новенькое!»







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