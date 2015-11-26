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Twisted Sister

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13 июл 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN

3 июл 2020 : 		 Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа

3 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»

13 июн 2020 : 		 EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»

19 апр 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба

12 мар 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»

9 дек 2019 : 		 Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив

23 окт 2019 : 		 Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER

4 май 2018 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»

9 июн 2017 : 		 TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL

2 мар 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них

20 янв 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню

14 ноя 2016 : 		 Видео с последнего концерта TWISTED SISTER

5 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

7 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

4 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

5 сен 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

20 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TWISTED SISTER

25 июл 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

23 июл 2016 : 		 Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER

20 июл 2016 : 		 Редкие концертные записи TWISTED SISTER вышли в виде бокс-сета

13 июл 2016 : 		 Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER

25 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER

15 июн 2016 : 		 Концертный релиз TWISTED SISTER выйдет летом

28 май 2016 : 		 Гитарист TWISTED SISTER считает, что "всем насрать" на новые песни от ветеранов рока

22 май 2016 : 		 Музыканты TWISTED SISTER, TESTAMENT, RATT, WINGER исполнили хит OZZY OSBOURNE
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Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN



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Вокалист TWISTED SISTER Dee Snider недавно был гостем программы Talking Metal в рамках которой ответил на вопрос о том, каким был тур с IRON MAIDEN:

«О, это еще времена когда мужчины были мужчинами, а туры были турами. Для меня это был самый лучший тур по металлу. Это было прямо перед тем, как у нас появился термин hair metal. До этого момента это был всего лишь металл, и на одной сцене могли быть Iron Maiden и Twisted Sister, на одной сцене Motörhead и Twisted Sister. Люди говорили "Хорошо". Мы гастролировали с Metallica — они открывали концерты Twisted — и никто не подумал: "Что эти группы делают вместе?". Это был просто металл. Мы были странной метал-группой, которая носила грим, а они — нет. Это был отличный тур. И это не было ситуации разогрев/хэдлайнер. (Места проведения) были заполнены с 19:00. Я не помню, чтобы в концертном зале было пустое место. Там были люди, которые говорили: "Мы хотим увидеть Iron Maiden и мы хотим увидеть Twisted Sister. Это было событие"».

DEE SNIDER Looks Back On TWISTED SISTER Supporting IRON MAIDEN - "It Was Not An Opening Situation; It Was An Event"



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