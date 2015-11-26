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Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN



Вокалист TWISTED SISTER Dee Snider недавно был гостем программы Talking Metal в рамках которой ответил на вопрос о том, каким был тур с IRON MAIDEN:



«О, это еще времена когда мужчины были мужчинами, а туры были турами. Для меня это был самый лучший тур по металлу. Это было прямо перед тем, как у нас появился термин hair metal. До этого момента это был всего лишь металл, и на одной сцене могли быть Iron Maiden и Twisted Sister, на одной сцене Motörhead и Twisted Sister. Люди говорили "Хорошо". Мы гастролировали с Metallica — они открывали концерты Twisted — и никто не подумал: "Что эти группы делают вместе?". Это был просто металл. Мы были странной метал-группой, которая носила грим, а они — нет. Это был отличный тур. И это не было ситуации разогрев/хэдлайнер. (Места проведения) были заполнены с 19:00. Я не помню, чтобы в концертном зале было пустое место. Там были люди, которые говорили: "Мы хотим увидеть Iron Maiden и мы хотим увидеть Twisted Sister. Это было событие"».







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